Експерт назвав температуру, за якої яйця довго лишатимуться свіжими

Хоча яйця можуть зберігатися дуже довго, зрештою вони можуть почати псуватися. Часто точаться запеклі суперечки про те, чи варто яйця зберігати на стільниці, чи у холодильнику.

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Оллі Вілкінсон, харчовий експерт з Modern Milkman, пояснив, де найкраще їх зберігати на кухні. Про це повідомляє Express.co.uk.

За його словами, зберігання яєць у вашому холодильнику в оригінальній упаковці – це найкращий спосіб зберегти їх свіжими. Яйцям потрібна постійна холодна температура, щоб вони не зіпсувалися.

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Це означає, що яйця слід розміщувати десь у холодильнику, але не на дверях. Температура 4 °C або нижче гарантує, що яйця залишаться свіжими та смачними.

І якщо зберігати яйця в оригінальній упаковці, це захистить їх пори від проникнення нових, можливо, сильніших запахів. Так вони повинні зберігатися до трьох-чотирьох тижнів.

Хтось любить рідкий жовток, а хтось навпаки – максимально густий. Тому UAportal ділиться секретами, скільки часу готувати яйця та як.

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