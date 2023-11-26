Яку ялинку не варто обирати, бо швидко засохне: ознаки від експерта

Наближаються новорічні свята, тому чимало людей купують додому ялинку. Однак неправильно вибране дерево може досить швидко засохнути.

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Експерти пояснили, як обрати ялинку, яка довго стоятиме. Однією з речей, на яку варто звертати увагу, є колір і стан голок, повідомляє Express.co.uk.

Гілки з коричневим забарвленням вказують на те, що дерево гине. Запах дерева також дуже важливий.

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Аромат дерева

Різні дерева матимуть різні аромати, але сильний, приємний і свіжий аромат є хорошою ознакою здорового дерева. Запахи затхлості та цвілі є ознаками потенційного гниття.

Рівномірно розподілені гілки

Рівномірно розподілені гілки свідчать про належний догляд за деревом. Будь-які оголені плями свідчать про те, що дерево пережило стрес, тобто воно не протримається до Різдва.

Колір

Перше і найпростіше, на що варто звернути увагу покупцям ялинок, це колір. Дерево має виглядати якомога яскравіше та зеленіше. Не забудьте уважно оглянути все дерево, щоб переконатися, що на ньому немає сірого або коричневого забарвлення.

Осипання хвої

Ви також можете перевірити хвою, провівши руками по гілках або постукавши по стовбуру дерева. Майте на увазі, що очікується деяке осипання хвої, особливо з теплішим кліматом цього року, але якщо великий пучок опадає, ви можете розглянути більш свіже дерево.

Міцний стовбур

Міцний стовбур необхідний для безпеки та є позитивною ознакою здорової ялинки. Це означає, що за деревом добре доглядали і воно правильно розвивалося.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин. Токсичними можуть бути листя, сік або цибулини.

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