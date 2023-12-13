Економна мама поділилася порадами, як зігрітися взимку без опалення

Багато людей борються з бажанням заощадити гроші на рахунках за електроенергію. Економна мама поділилася простими порадами, як зігрітися цієї зими, не вмикаючи опалення.

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Кесс переконує, що один із найпростіших способів зберегти тепло в домі та впоратися з високою вартістю життя – тримати штори відкритими якомога довше вдень, оскільки сонце природним чином нагріє будь-яку кімнату. Про це повідомляє Express.co.uk.

Обов’язково також перевірте будинок на наявність протягів у будь-якому місці, наприклад під дверима та вікнами. Дверні стопори, герметик для вікон і навіть просто скотч можуть значно допомогти.

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Ще один простий, але ефективний спосіб зберегти тепло – це півгодинна вправа на обладнанні або навіть перегляд онлайн-відео тренування вдома.

"Я вмикаю музику і займаюся півгодини на велотренажері, і найчастіше я починаю одягати джемпер поверх футболки і знімаю його приблизно через п’ять хвилин. Є багато вправ, які ви можете робити, але що б ви не робили, я гарантую, що ви зігрієтеся, коли закінчите!" – поділилася Кесс.

Окрім цього, одягти джемпер, надіти пару товстих пухнастих шкарпеток, накритися ковдрою, а потім приготувати собі "гарну чашку" буде не тільки комфортно, але й ідеальним способом зігрітися.

Нагадаємо, ми підготували декілька способів, які допоможуть вам зігрітися, якщо в домі немає центрального опалення.

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