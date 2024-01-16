Ефективно видаляють жовтизну: Як відбілити емальовану каструлю

Емальована каструля – це практичний і довговічний посуд, який легко чистити. Однак з часом на емалі можуть з'явитися жовті плями. Це відбувається через окислення емалі під впливом високих температур, а також через вплив кислих середовищ.

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Слідуючи цим простим порадам, ви зможете легко видалити жовтизну з емальованої каструлі і повернути їй первозданний вигляд, пише prostoway.

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Видалити жовтизну з емальованої каструлі можна за допомогою простих і доступних домашніх засобів. Ось кілька перевірених рецептів:

Сода та оцет

Це один з найефективніших способів видалити жовтизну з емальованої каструлі. Для цього потрібно змішати соду та оцет у співвідношенні 1:3. Отриману суміш нанести на пожовклі ділянки каструлі або на всю поверхню емалі. Залишити на 1 годину або довше для досягнення кращого ефекту, після чого ретельно промийте каструлю.

Лимонний сік та сіль

Цей спосіб також досить ефективний. Для цього потрібно змішати лимонний сік та сіль до отримання пастоподібної маси. Нанести цю пасту на жовті ділянки та залиште на півгодини для дії, а потім ретельно промийте посуд.

Лимонна кислота

Лимонна кислота також добре справляється з видаленням жовтизни з емальованої каструлі. Для цього потрібно приготувати розчин, розвівши лимонну кислоту у воді. Зазвичай достатньо 1-2 столових ложок порошку на літр води. Нанесіть отриманий розчин на жовті ділянки за допомогою губки або ганчірки та залиште посуд у розчині на півгодини або більше, щоб розчин встиг вплинути на жовті плями. Після витримки ретельно промийте посуд з мильним розчином, щоб видалити залишки кислоти та будь-яких розчинених забруднень.

Поради щодо видалення жовтизни з емальованої каструлі

Перед застосуванням будь-якого з цих методів переконайтеся, що емаль на вашій каструлі не пошкоджена. Якщо на емалі є тріщини або відколи, ці методи можуть погіршити стан каструлі.

Не використовуйте абразивні матеріали, такі як жорстка губка або металева щітка, для чищення емальованої каструлі. Вони можуть пошкодити емаль.

Після видалення жовтизни обов'язково ретельно промийте каструлю, щоб видалити залишки миючого засобу або інших речовин, які ви використовували.

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