Ефективно борються зі зморшками: п‘ять дієвих правил антивікового догляду

З віком обличчя жінки вимагає більш уважного догляду. З появою перших зморшок, багато хто починає робити ін'єкції, але ситуацію можна виправити і вдома, повідомляє Ukr.Media.

Відео дня

Ефективне очищення шкіри

Це є основою якісного догляду. Вірний вибір засобу допоможе позбавити обличчя від залишків макіяжу і бруду, накопичених протягом дня. Спробуйте пінки, гелі та муси, які містять корисні амінокислоти та інгредієнти, що підходять саме для вашого типу шкіри.

Маски

Застосовуйте зволожуючі і живильні маски двічі на тиждень, виділяючи на це лише 15 хвилин. Оберіть ті, в яких є омолоджуючі компоненти (женьшень, гранат, морква і ін.). Тканинні маски з гіалуроновою кислотою і вітамінами С також будуть корисні.

Сироватки

Вони нададуть здорового сяйва, та підживляти шкіру необхідними елементами, позбавлять від лущення і допоможуть зменшити чорні точки. Також ефективні при розгладжуванні зморшок.

Читайте також: Як ефективно позбутися мішків під очима – поради експертів

Креми

Хороший вибір - крем із золотими частинками, пептидами і муцином равлика, який бореться з ознаками старіння і живить шкіру.

Тонік

Використовуйте його, якщо відчули сухість і стягнутість. Він швидко прибере дискомфорт і додасть свіжості.

Головне - дотримуйтеся розкладу і доглядайте за собою регулярно. Відведіть 15-20 хвилин на ранковий догляд, і перші ознаки старіння будуть вас довго турбувати! Не забувайте про збалансоване харчування та любов до себе.

Нагадаємо, ми вже писали, як зберегти молодість шкіри.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!