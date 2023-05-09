Двом знакам зодіаку пощастить у коханні у травні, а один чекає на розчарування: гороскоп

Травень 2023 стане часом радісних змін для двох уродженців зодіакального кола – якщо одні тільки знайдуть другу половинку, то інші можуть зважитися навіть на шлюб та поповнення в сім'ї.

Про це УНІАН заявив астролог Влад Росс. За його словами, Козероги мають усі шанси зустріти людину, з якою вони проведуть все життя. Рибам теж щаститиме на любовному фронті, вони замисляться про дітей.

Для Левів останній місяць весни навпаки принесе випробування – їм загрожують зрада, зрада, ілюзії та обман. Уродженці знаку будуть розчаровані у другій половинці, це сильно вдарить по них.

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Росс додав, що зміни у всіх сферах чекають на Тельців, Скорпіонів, Водоліїв та Левів. Водолії та Леви зіткнуться з проблемами, вирішити які їм буде не під силу. Скорпіони ще якось "випливатимуть", а от Тельці можуть отримати удар нижче пояса.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.