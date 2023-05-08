Двом знакам зодіаку загрожують проблеми зі здоров'ям у травні: астролог розповів, чого чекати

Травень 2023 виявиться непростим часом для двох уродженців зодіакального кола – у них можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. І йдеться не лише про загострення хронічних захворювань.

Про це УНІАН заявив астролог Влад Рос. За його словами, також буде підвищений ризик ДТП, тому на дорозі не можна втрачати пильності ні на мить, особливо у небезпечні дати.

Так, Овнам у травні нагадають про себе старі проблеми зі здоров'ям, через які доведеться звертатися до лікаря. Дівам загрожують застудні захворювання та шлунково-кишкові проблеми.

Росс додав, що останній місяць весни – не найкращий час для операцій, якщо вони не є терміновими. Також не варто в цей час кардинально змінювати свій спосіб життя, наприклад, сідати на строгу дієту.

Відео дня

Для відпочинку потрібно вибирати правильні дати. Найкраще до моря вирушити 24 травня, у гори – 9-10 травня, до села на картоплю або за місто краще поїхати 27-29 травня. Розважальні поїздки можна сміливо організовувати в період із 24 по 26 травня. Ділові поїздки – 1, 9, 10, 27, 28 травня.

Найгірші дати для подорожей – 11, 13-23, 25 травня, у ці дні підвищений ризик аварій та катастроф. Особлива небезпека нависне над Левами, Водоліями, Раками та Тельцями.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.