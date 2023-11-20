Душ замість ванни і дві кнопки унітазу: Як економити гроші на водопостачанні

Існує кілька простих, але ефективних способів заощадження води в побуті, які не лише сприятимуть сталому використанню ресурсів, але й дозволять значно зменшити витрати на комунальні послуги.

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Ці прості кроки не тільки допоможуть зменшити вплив на довкілля, але і призведуть до значних економій на комунальних послугах, пише today.ua.

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Ось кілька порад:

Змішувач з аератором: Встановлення спеціальної насадки на кран (і для душа) з аератором може значно зменшити витрати води. Ця насадка змішує воду з повітрям та розсіює струмінь, забезпечуючи ефективне використання води. Вимикання води: Звичка не вимикати воду під час чищення зубів чи миття посуду може призводити до великих витрат. Важливо вимикати воду під час процесів, що не вимагають її постійного використання. Посудомийна машина: Якісна посудомийна машина може витрачати менше води, ніж миття посуду вручну. Хоча вона може бути вартістю вище, з часом витрати на воду зменшаться, забезпечуючи економію коштів. Душ замість ванни: Прийняття душу замість ванни може допомогти економити воду. П'ятихвилинний душ витрачає значно менше води, ніж наповнення ванни. Дві кнопки змиву на унітазі: Встановлення бачка унітаза із двома кнопками для різних об'ємів змиву дозволяє використовувати менше води при кожному змиві. Полагодження сантехніки: Важливо вчасно виправляти невеликі течії або несправності в системі водопостачання, щоб уникнути непотрібних витрат води.

Нагадаємо, що багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

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