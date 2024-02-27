Деревний попіл та органічні добрива: топ-4 підживки для нарцисів навесні

Після появи перших пагонів нарцисам необхідне додаткове підживлення. Саме навесні рослини потребують поживних речовин для формування бутонів.

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В залежності від ситуації, ви можете обирати різні добрива. Головне – знати пропорції та час підживлення. Про це пише ТСН.

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Існує декілька ефективних способів підживити нарциси в цей період:

Рідкі або водорозчинні добрива. Їх легко приготувати вдома або купити в магазині. Для нарцисів найкраще підходять аміачна селітра, сечовина. Азотне підживлення. Навесні нарциси поливають розчином азотних добрив (10-15 г на 1 л води). Органічні добрива - перегній чи компост. Їх можна внести в ґрунт перед посадкою цибулин або просто розсипати навесні. Деревний попіл. Містить потрібні для росту елементи. Змішується з компостом чи перегноєм, розсипається навколо нарцисів (100-150 г на 1 м2)

Не можна використовувати свіжий гній - він приваблює шкідників.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити з піску добриво для рослин.

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