Домашній розчин прибере жовті плями з подушок без пральної машинки

Подушки накопичують мертві клітини шкіри, жир і піт, доки люди сплять, тому їх потрібно регулярно чистити. Однак не всі подушки можна безпечно прати в пральній машині.

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У таких випадках можна скористатися альтернативним методом очищення. Про це повідомляє Express.co.uk.

Для приготування розчину для чищення знадобляться харчова сода й оцет. Спершу з подушки треба зняти наволочку або чохол.

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На плями потрібно насипати соду, а тоді збризнути її розчином оцту. Для цього змішайте рівні частини води та білого оцту в пульверизаторі.

Реакція між харчовою содою та оцтом допомагає знищити запахи та видалити плями. Дайте подушкам постояти з харчовою содою та оцтом принаймні 30 хвилин.

Після періоду очікування скористайтеся щіткою або пилососом, щоб видалити харчову соду та будь-яке розпушене сміття. Переконайтеся, що обидві сторони подушок ретельно очищені.

Якщо дозволяє погода, ви можете поставити подушки на сонце, щоб вони висохли. Сонячне світло має природні дезінфікуючі властивості і може допомогти усунути стійкі запахи.

Дайте подушкам провітритися протягом кількох годин, перш ніж надіти нові наволочки або використовувати їх.

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