Домашні ролліні з картоплею, грибами та бринзою: рецепт з тістом філо

Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо домашні ролліні з картоплею, грибами та бринзою. Вони дуже смачні та легкі в приготуванні. Обов’язково готуйте та смакуйте.

Ролліні з картоплею, грибами та бринзою.

400 г тіста філо

180 г вершкового масла

300 г грибів

рослинна олія (для смаження)

300 г бринзи

3 картоплини (відварені)

кріп

сіль (за смаком)

кунжут

1 яйце

20 мл молока (4 ч. л.)

Приготуємо ролліні з куркою, грибами та бринзою:

Дрібно нарізаємо гриби та смажимо їх на рослинній олії.

Відварюємо картоплю.

Натираємо картоплю та бринзу на терці.

До картоплі з бринзою додаємо смажені гриби, кріп та сіль за потребою. Перемішуємо.

Беремо прямокутні листи тіста філо та змащуємо їх розтопленим вершковим маслом.

Викладаємо на край тіста начинку, скручуємо в рулет, складаємо навпіл та перекладаємо сформовані ролліні на деко з пергаментом.

З цієї порції виходить 11 штук.

Змащуємо ролліні яйцем з молоком та посипаємо зверху кунжутом.

Випікаємо ролліні в розігрітій духовці до 185 градусів 20-22 хвилини.

Дістаємо з духовки, даємо трішки охолонути та смакуємо