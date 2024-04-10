Домашні ролліні з картоплею, грибами та бринзою: рецепт з тістом філо
Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо домашні ролліні з картоплею, грибами та бринзою. Вони дуже смачні та легкі в приготуванні. Обов’язково готуйте та смакуйте.
Ролліні з картоплею, грибами та бринзою.
400 г тіста філо
180 г вершкового масла
300 г грибів
рослинна олія (для смаження)
300 г бринзи
3 картоплини (відварені)
кріп
сіль (за смаком)
кунжут
1 яйце
20 мл молока (4 ч. л.)
Приготуємо ролліні з куркою, грибами та бринзою:
Дрібно нарізаємо гриби та смажимо їх на рослинній олії.
Відварюємо картоплю.
Натираємо картоплю та бринзу на терці.
До картоплі з бринзою додаємо смажені гриби, кріп та сіль за потребою. Перемішуємо.
Беремо прямокутні листи тіста філо та змащуємо їх розтопленим вершковим маслом.
Викладаємо на край тіста начинку, скручуємо в рулет, складаємо навпіл та перекладаємо сформовані ролліні на деко з пергаментом.
З цієї порції виходить 11 штук.
Змащуємо ролліні яйцем з молоком та посипаємо зверху кунжутом.
Випікаємо ролліні в розігрітій духовці до 185 градусів 20-22 хвилини.
Дістаємо з духовки, даємо трішки охолонути та смакуємо