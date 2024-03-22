Домашнє мигдально-кедрове молоко – чистий anti-age

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Рецепт рослинного молока:

~ 200 г вимоченого насіння або горіхів (на вибір, міксуємо за смаком)

* замочуємо на ніч, вранці воду зливаємо та промиваємо їх.

~ 1 л чистої води (я беру талу)

~ 1 столова ложка меду або 2-3 сухофрукти (найсмачніше з фініками)

~ щіпка морської солі

~ за бажанням додаємо мелену корицю або ваніль.

Вранці вимочене насіння/горіхи + решту інгредієнтів подрібнюємо в блендері і проціджуємо через сито або мішечок для рослинного молока.

Молоко зберігаємо у холодильнику. Зберігатися до 3-х діб.

П'ємо, коли хочеться як окремий напій. Або додаємо в каші, ягоди, чай.

Жмих можна виповзати в салати, каші або для випікання домашнього печива.