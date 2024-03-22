Домашнє мигдально-кедрове молоко – чистий anti-age
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Рецепт рослинного молока:
~ 200 г вимоченого насіння або горіхів (на вибір, міксуємо за смаком)
* замочуємо на ніч, вранці воду зливаємо та промиваємо їх.
~ 1 л чистої води (я беру талу)
~ 1 столова ложка меду або 2-3 сухофрукти (найсмачніше з фініками)
~ щіпка морської солі
~ за бажанням додаємо мелену корицю або ваніль.
Вранці вимочене насіння/горіхи + решту інгредієнтів подрібнюємо в блендері і проціджуємо через сито або мішечок для рослинного молока.
Молоко зберігаємо у холодильнику. Зберігатися до 3-х діб.
П'ємо, коли хочеться як окремий напій. Або додаємо в каші, ягоди, чай.
Жмих можна виповзати в салати, каші або для випікання домашнього печива.