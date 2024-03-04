Має проходити ретельну термічну обробку: у якій рибі частіше за все зустрічаються паразити

У рибі часто трапляються яйця паразитів. Причому ці гельмінти можуть мешкати не лише у черевній порожнині, а й у філе. Неналежне очищення та обробка риби дуже небезпечні, адже можна підхопити якесь захворювання.

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Українська нутриціологиня Анжеліка Рибко в Instagram розповіла, яку рибу краще виключити з раціону. За її словами, деякі види риби містять паразитів опісторхів, які уражують печінку людини. Зараження відбувається при вживанні в їжу напівсирої риби.

Це такі популярні види, як лин, тарань, сазан, лящ, жерех, краснопірка, піскар, підуст, густера. Експертка застерігає, що небезпечною для здоров’я буде також велика хижа риба: акула, риба-меч, тунець, макрель, марлін. В ній містяться важкі метали ртуть і кадмій, які отруюють організм.

Анжеліка Рибко не радить їсти риб, що харчуються падаллю: сома, пангасіуса, тиляпію. Натомість експертка рекомендує додати в раціон дрібну рибу: кету, оселедець, скумбрію, тріску, кільку, мідії, креветки, кальмари. Ці види не встигають накопичити шкідливі речовини і їх рідше вирощують у промислових масштабах.

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