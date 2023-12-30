Довше залишиться чистим: як правильно мити жирне волосся

Власниці жирного волосся часто стикаються з проблемою швидкого забруднення та тьмяності. Це пов'язано з підвищеною активністю сальних залоз на шкірі голови. Щоб волосся залишалося чистим і здоровим довше, необхідно дотримуватися деяких правил догляду.

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Про це пише Радіотрек.

Чому волосся жирніє?

На вироблення шкірного сала впливають такі фактори:

Генетика. Жирний тип волосся часто є спадковою ознакою.

Гормональний баланс. Підвищений рівень андрогенів може стимулювати вироблення шкірного сала.

Стрес. Стрес також може призвести до посиленого вироблення шкірного сала.

Неправильний догляд за волоссям.Занадто часте миття волосся, використання агресивних шампунів та засобів для укладання може призвести до посиленого вироблення шкірного сала.

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Як мити голову рідше?

Щоб волосся залишалося чистим довше, важливо мити його не щодня. Якщо ви відчуваєте, що волосся вже жирне, спробуйте скористатися сухим шампунем. Він допоможе видалити бруд та надлишки шкірного сала, не пошкоджуючи волосся.

Якщо ви маєте тонке волосся, намагайтеся мити голову не частіше 3-4 разів на тиждень. Більш часте миття може призвести до того, що волосся стане ще більш жирним.

Як правильно мити жирне волосся?

При митті волосся необхідно зосередитися на шкірі голови. Саме тут відбувається вироблення шкірного сала. Нанесіть шампунь на шкіру голови та акуратно помасажуйте її протягом 2-3 хвилин. Потім змийте шампунь теплою водою.

Не потрібно наносити шампунь на всю довжину волосся. Це може призвести до їхнього пересушування.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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