Доктор медицини з Гарварду розповіла про продукт, який має бути в раціоні кожної людини

Знаєте, який продукт назвала найважливішим для людського раціону доктор медичних наук Джорджія Еде? М'ясо! Звичайно, це не означає, що потрібно їсти лише м'ясо.

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Важливо вживати також овочі, фрукти, злаки та інші продукти. Але м'ясо – це цінний компонент здорового раціону, який не варто недооцінювати. Їжте м'ясо з розумом, і воно принесе вам лише користь, пише cnbc.

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Звичайно, багато дослідників з нею не згодні, але ось що вона каже:

М'ясо не шкодить здоров'ю, якщо його вживати в міру.

Жодна інша група продуктів не дає нам стільки поживних речовин, безпеки та доступності.

М'ясо корисне для кишечника, воно легко засвоюється і не шкодить рівню цукру в крові.

М'ясо містить всі необхідні макро- та мікроелементи, багато з яких важко або неможливо отримати з рослинної їжі.

М'ясо - це джерело вітамінів групи B, заліза та вітаміну K2, які необхідні для роботи мозку.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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