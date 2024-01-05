Додайте ложку цієї спеції: Як значно посилити корисні властивості кефіру та йогурту

Кефір і натуральний йогурт – це корисні напої, які містять багато вітамінів і мінералів. Додавши в них одну спецію, можна зробити їх ще кориснішими.

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Куркума – це спеція, яка має сильні протизапальні та бактерицидні властивості. Вона також підтримує травлення, кровообіг і вирішення больових проблем. Крім того, куркума підтримує роботу кишківника та печінки, а отже, очищує організм, пише видання Przyślij Przepis.

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Перед вживанням кефіру з куркумою, особливо якщо у вас є хронічні захворювання, проконсультуйтеся з лікарем.

Піперін з перцю посилює дію куркуміну, основного інгредієнта куркуми. Тому для приготування кефіру з куркумою краще використовувати пасту з куркуми, до якої вже доданий перець.

Як приготувати пасту з куркуми?

Інгредієнти:

30 г куркуми

200 мл води

1 чайна ложка свіжомеленого чорного перцю

2 столові ложки лляної олії холодного віджиму або оливкової олії першого віджиму

Приготування:

Висипте куркуму в каструлю і додайте трохи води. При перемішуванні додавайте потроху води в міру потреби. Усього вам знадобиться приблизно 150 мл, але варто мати невеликий запас. Варити на слабкому вогні близько 8-10 хвилин, постійно помішуючи. Паста повинна мати консистенцію густої гірчиці. Якщо вона занадто густа та липка, додайте ще трохи води. У міру остигання вона загусне ще більше. Дайте пасті охолонути. Додайте в теплу пасту свіжомелений чорний перець та олію. Перемішайте, остудіть і перекладіть у банку. Закрийте кришкою та зберігайте в холодильнику.

Як приготувати кефір з куркумою?

Для приготування напою застосовуйте кефір кімнатної температури. Розчиніть 1/8-1 чайну ложку пасти куркуми у склянці кефіру. Потім додайте в кефір невелику дрібку солі, розмішайте до розчинення пасти і одразу випийте.

Пити кефір потрібно раз на день, бажано ввечері. Ви швидко побачите ефект. Ваші відвідування туалету стануть регулярнішими, а також ви почнете краще спати.

Якщо у вас постійні проблеми із травленням або сном, пийте кефір регулярно, бажано протягом 14-30 днів. Після закінчення цього часу зробіть тривалішу перерву у вживанні напою. Також пити напій можна лише тимчасово та протягом більш короткого періоду часу.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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