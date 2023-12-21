Додайте цей інгредієнт, щоб правовий салат став краще: рецепт до нового року

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Ігор Романько

Як приготувати крабовий салат з плавленим сиром

Салати з крабовими паличками – це завжди смачно і швидко. Вони підходять як для святкового столу, так і для повсякденного обіду або вечері.

Ось рецепт смачного салату з крабовими паличками, плавленим сиром і кукурудзою від кулінарки Таті Чуднової, яким вона поділилась у себе в Instagram.

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Інгредієнти:

  • 200 г крабових паличок
  • 2 яйця
  • 100 г плавленого сиру
  • 100 г консервованої кукурудзи
  • зелена цибуля за смаком
  • майонез за смаком

Спосіб приготування:

  1. Крабові палички відваріть або розморозьте і наріжте кубиками.
  2. Яйця відваріть, остудіть і натріть на тертці.
  3. Плавлений сир натріть на тертці.
  4. Зелену цибулю дрібно наріжте.
  5. Зберіть салат шарами:
    • Крабові палички
    • Майонез
    • Плавлений сир
    • Майонез
    • Яйця
    • Майонез
    • Кукурудза
    • Майонез
    • Зелена цибуля
  6. Прикрасьте салат за смаком.

Поради:

  • Для більшого смаку можна додати в салат трохи тертого часнику або свіжого огірка.
  • Якщо ви не любите кукурудзу, її можна замінити на інші овочі, наприклад, морква, капуста або цибуля.
  • Для більш ніжного смаку майонез можна замінити сметаною або йогуртом.

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