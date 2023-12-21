Додайте цей інгредієнт, щоб правовий салат став краще: рецепт до нового року

Салати з крабовими паличками – це завжди смачно і швидко. Вони підходять як для святкового столу, так і для повсякденного обіду або вечері.

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Ось рецепт смачного салату з крабовими паличками, плавленим сиром і кукурудзою від кулінарки Таті Чуднової, яким вона поділилась у себе в Instagram.

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Інгредієнти:

200 г крабових паличок

2 яйця

100 г плавленого сиру

100 г консервованої кукурудзи

зелена цибуля за смаком

майонез за смаком

Спосіб приготування:

Крабові палички відваріть або розморозьте і наріжте кубиками. Яйця відваріть, остудіть і натріть на тертці. Плавлений сир натріть на тертці. Зелену цибулю дрібно наріжте. Зберіть салат шарами: Крабові палички Майонез

Плавлений сир

Майонез

Яйця

Майонез

Кукурудза

Майонез

Зелена цибуля Прикрасьте салат за смаком.

Поради:

Для більшого смаку можна додати в салат трохи тертого часнику або свіжого огірка.

Якщо ви не любите кукурудзу, її можна замінити на інші овочі, наприклад, морква, капуста або цибуля.

Для більш ніжного смаку майонез можна замінити сметаною або йогуртом.

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