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До побачення, дієто! Смачні косички з сиром та базиліком
Для тіста:
• 500г муки
• 1 ст.л. сухих дріжджів або 25 г свіжих
• 2 столові ложки цукру
• 240 мл теплого молока
• 2 яйця
• 1 ч.л. солі
Для начинки:
• 120 г вершкового масла
• букет з базиліку
• 2 зубчика часнику
• 2 г солі
• 150 г твердого сиру (у мене пармезан)
Змішати інгредієнти для тіста та вимішувати на середньому режимі 14 хвилин. Тісто має бути липким. Після вимішування накрити плівкою та залишити у теплому місці на 1,5 години. Дістати тісто, розділити на 3 частини і кожну частину окремо розкатати.
Для начинки перебити все у блендері і нанести тонким шаром на тісто, зверху посипати сиром. Скручуємо шарики. Змащуємо зверху яйцем. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин.