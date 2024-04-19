До побачення, дієто! Смачні косички з сиром та базиліком

Для тіста:

• 500г муки

• 1 ст.л. сухих дріжджів або 25 г свіжих

• 2 столові ложки цукру

• 240 мл теплого молока

• 2 яйця

• 1 ч.л. солі

Для начинки:

• 120 г вершкового масла

• букет з базиліку

• 2 зубчика часнику

• 2 г солі

• 150 г твердого сиру (у мене пармезан)

Змішати інгредієнти для тіста та вимішувати на середньому режимі 14 хвилин. Тісто має бути липким. Після вимішування накрити плівкою та залишити у теплому місці на 1,5 години. Дістати тісто, розділити на 3 частини і кожну частину окремо розкатати.

Для начинки перебити все у блендері і нанести тонким шаром на тісто, зверху посипати сиром. Скручуємо шарики. Змащуємо зверху яйцем. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин.