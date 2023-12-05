До втрати родичів: Чому не можна ходити в одній шкарпетці та взутим на ногу

Українці завжди приділяли увагу дрібницям і прикметам, пов'язаним із їхнім повсякденним життям. Однією з таких прикмет є переконання, що ходження в одній шкарпетці чи в одному черевику може призвести до негативних наслідків.

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Найпоширеніше тлумачення цієї прикмети пов'язане з розставанням, часто трагічним, пише OBOZREVATEL. За народним переконанням, той, хто ходить в одній шкарпетці чи в одному черевику, рано чи пізно втратить найближчих родичів – матір, батька або обох.

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Парні речі асоціюються з батьківським союзом. Розбивши їх, можна, за віруванням, порушити гармонію відносин між матір'ю та батьком. Це може вказувати на можливе розставання чи, навпаки, на надмірну близькість, що передбачає загрозу втрати когось із пари.

Ходження в одному черевику також пов'язане з тривалою самотністю. Ця прикмета особливо небезпечна для жінок, вказуючи на можливість довготривалої самотності. Також, за переказами, краще ходити босоніж, ніж в одному черевику.

Оскільки обране взуття і панчішні вироби асоціюються з ногами, розпаровані речі можуть переноситися на шлях життя. Ходження в одному черевику може, за повір'ям, викликати втрату пам'яті і призвести до того, що людина не зможе згадати дорогу додому.

Побачити розпаровані шкарпетки чи черевики у сні може передвіщати конфлікт чи викриття секрету проти волі сновидця. Тимчасове ходження в одній шкарпетці у сні може сигналізувати про невдалий похід або відпустку.

Вірите ви в них чи ні, але такі народні прикмети залишають свій слід в уявленні людей і можуть впливати на їхні вчинки в повсякденному житті.

Нагадаємо, ми розповідали, що деякі предмети можуть притягувати удачу та благополуччя.

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