Дмитро Лубінець заявив, що законопроєкт про мобілізацію містить норми, що суперечать Конституції

У ефірі телемарафону Лубінець заявив, що законопроєкт містить низку обмежень, передбачених щодо осіб, які ухиляються від мобілізації. Зокрема, йдеться про заборону їм продавати або купувати нерухомість, а також виїжджати за кордон.

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Лубінець вважає, що ці обмеження суперечать Конституції, яка гарантує громадянам право на власність, свободу пересування та свободу вибору місця проживання, пише espreso.tv.

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"Ми не можемо дійти до стану, коли воюючи проти рф, перетворимося на щось схоже на росію", – наголосив Лубінець.

За його словами, законопроєкт має бути ретельно вивчений та відредагований, щоб не порушувати конституційні права громадян.

"Це пряма норма Конституції: людина не може бути обмежена у своїх правах. Якщо людина офіційно володіє, наприклад, будинком, то не можемо ми на рівні закону заборонити їй продати цей будинок або купити інший. Це прямо суперечитиме Конституції. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану, але ці права не можуть бути обмежені нескінченно", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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