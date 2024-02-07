Для здоров'я та довголіття: Чому ви маєте частіше їсти кедрові горіхи

Хто не любить смачні та корисні горішки? А ви знали, що серед них є справжній чемпіон за кількістю корисних речовин? Це кедрові горішки, які не лише ласують, але й бережуть наше серце, мозок та дарують довголіття!

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Пам'ятайте про протипоказання: кедрові горішки не рекомендується вживати людям з жовчнокам'яною хворобою та холециститом. Вживайте кедрові горішки з розумом, і вони подарують вам здоров'я, красу та довголіття, пише ТСН.

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Чим же так корисні кедрові горішки?

Активна робота мозку: Завдяки омега-3, кедрові горішки покращують пам'ять, концентрацію та когнітивні функції.

Молодість та краса: Амінокислоти в складі горішків омолоджують клітини організму, роблячи шкіру сяючою, а волосся - міцним.

Амінокислоти в складі горішків омолоджують клітини організму, роблячи шкіру сяючою, а волосся - міцним. Допомога в схудненні: Невелика порція горішків дарує відчуття ситості надовго, що робить їх цінним продуктом для тих, хто прагне до стрункої фігури.

Невелика порція горішків дарує відчуття ситості надовго, що робить їх цінним продуктом для тих, хто прагне до стрункої фігури. Міцний імунітет: Вітаміни та макроелементи в кедрових горішках зміцнюють імунітет, роблячи вас стійкими до застуд.

Вітаміни та макроелементи в кедрових горішках зміцнюють імунітет, роблячи вас стійкими до застуд. Здорове серце та судини: Горіхи нормалізують рівень холестерину, зміцнюють судини та покращують роботу серця.

Краса волосся, нігтів та шкіри: Вітамін Е в складі горішків робить волосся та нігті міцними, а шкіру - сяючою.

Вітамін Е в складі горішків робить волосся та нігті міцними, а шкіру - сяючою. Здоров'я щитовидної залози: Йод, що міститься в горіхах, необхідний для правильного функціонування щитовидної залози.

Йод, що міститься в горіхах, необхідний для правильного функціонування щитовидної залози. Здоровий кишечник: Кедрові горішки з медом - чудовий засіб для покращення роботи кишечника.

Кедрові горішки з медом - чудовий засіб для покращення роботи кишечника. Гострий зір: Амінокислоти та бета-каротин в горіхах покращують зір та захищають сітківку ока від ультрафіолету.

Амінокислоти та бета-каротин в горіхах покращують зір та захищають сітківку ока від ультрафіолету. Повноцінна заміна м'ясу: Завдяки високому вмісту білка, кедрові горішки можуть стати альтернативою м'ясу та рибі.

Скільки кедрових горішків можна їсти на день?

Незважаючи на всі свої переваги, кедрові горішки слід вживати з обережністю, адже вони містять багато жирів. Добова норма - не більше 40 грамів (приблизно 2-3 столові ложки). Їх можна їсти як самостійно, так і додавати до салатів, десертів та м'ясних страв.

Нагадаємо, ми вже писали, що категорично не можна додавати до кави.

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