Для вашого здоров'я: Які речі рекомендують прати при температурі 90 градусів

Багато хто з нас прагне заощадити енергію, тому часто вибирає прання при низьких температурах. Однак це може бути не найкращим рішенням для нашого одягу та пральної машини.

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Висока температура прання може бути корисною для видалення бактерій, запобігання поширенню інфекцій та очищення пральної машини. Однак вона також може пошкодити тканину та призвести до усадки або потьмяніння кольору, пише helpservice.kiev.ua.

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Ось рекомендації щодо температури прання для різних типів одягу:

Біла бавовна, білизна

Біла бавовна та білизна можуть витримувати високі температури прання. Рекомендується прати їх при температурі 90 градусів або вище, щоб видалити бактерії та плями.

Кольорові тканини

Більшість кольорових тканин можна прати при температурі 60 градусів. Однак деякі тканини, такі як шовк, шерсть або синтетичні тканини, можуть пошкодитися при високих температурах. У таких випадках рекомендується прати їх при температурі 30-40 градусів.

Делікатні тканини

Шовк, шерсть та інші делікатніші тканини слід прати при низьких температурах. Рекомендується прати їх при температурі 30-40 градусів, а також використовувати спеціальні миючі засоби для делікатних тканин.

Спортивний одяг

Спортивний одяг часто виготовляється з синтетичних тканин, які можуть пошкодитися при високих температурах. Рекомендується прати спортивний одяг при температурі 30-40 градусів.

Одяг для дітей

Одяг для дітей слід прати при високих температурах, щоб видалити бактерії та алергени. Рекомендується прати дитячий одяг при температурі 60 градусів або вище.

Постільна білизна

Постільна білизна також слід прати при високих температурах, щоб видалити бактерії та алергени. Рекомендується прати постільну білизну при температурі 60 градусів або вище.

Нагадаємо, що регулярне прання рушників необхідне також і для збереження нашого здоров'я. UAportal підготував поради, як правильно доглядати за рушником.

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