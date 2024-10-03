Для справжніх любителів чистоти: топ порід котів, які не линяють та не мають запаху
"Хто з нас хоч раз не мріяв про ідеального домашнього улюбленця, який не залишає після себе жодної шерстинки? Виявляється, селекціонери вже багато років працюють над цією проблемою.
І хоча поки що не виведено породу, яка б абсолютно не линяла і не мала жодного запаху, вибір вже досить широкий. Про це пише zoogurman.
Найбільш близькі до ідеалу чистюль – голі кішки. Сфінкси, бамбіно, ельф, двельф – ці породи не лише не линяють, але й мають мінімальний специфічний запах. Їхню шкіру легко доглядати за допомогою вологих серветок.
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Також варто звернути увагу на рексів з їхнім кучерявим хутром, яке практично не линяє. Російські блакитні, нибелунги, бенгали, сиами та інші породи відрізняються рівномірним линянням протягом року, що значно полегшує догляд за ними.
Вибираючи кота, пам'ятайте, що відсутність шерсті – це не єдиний критерій. Кожна порода має свої особливості характеру та зовнішнього вигляду. Тому перед тим, як завести пухнастого друга, ретельно вивчіть інформацію про різні породи."
Нагадаємо, у Румунії оголосили про нову породу котів, які отримали назву трансильванські.
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