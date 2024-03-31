Для чого досвідчені господарки посипають віник сіллю: розкриваємо хитрість

У кожній домівці можна знайти віник або мітлу, що стають незамінними помічниками у побуті. Хоча вони не здатні замінити пилосмок, але прекрасно справляються зі збиранням сміття. Проходить час, і віник забруднюється, потребуючи своєчасного очищення.

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Коли брудний віник стає причиною розповсюдження сміття, а не його збору, прийшов час почистити інструмент. Команда UAportal розповідає лайфхак, який допоможе відновити його функції.

Як почистити віник

За допомогою віника можна легко позбутися пилу та сміття, що накопичилися на підлозі. Якщо не чистити його регулярно, він стане джерелом ще більшого забруднення.

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Почистити віник – це не такав важко як може здаватись. Просто посипте його жменею солі крупного помелу та залиште на ніч. Під час вашого сну кристали солі проникнуть у всі шпарини віника і очистять його від бруду.

Наступного ранку промийте віник, щоб уникнути розносу солі по вашому домі. Для цього змішайте в мисці три літри теплої води, 500 мл оцту та пів стакана кухонної солі, і помістіть віник у цей розчин.

Дайте йому полежати у воді кілька хвилин, поки він не очиститься від забруднень. Потім дайте повністю висохнути.

Після такої процедури ваш віник буде чистим і готовим до наступного використання.

Раніше ми розповідали навіщо одягати віник у сміттєвий пакет перед прибиранням. Цей лайфхак допоможе зекономити вам сили та час.

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