ukr
Русский
Суспільство

Для чого на вхідні двері вішають дзвоники: народні повір'я та забобони

Ігор Романько

Навіщо дзвіночки вішають на вхідні двері

За прикметами, дзвіночок в будинку – це талісман, який захищає від негараздів і притягує удачу. В це вірили наші предки і часто це показується в поп-культурі.

Дзвіночок – це не тільки красивий декоративний елемент, але і талісман, який може принести удачу і захистити від негараздів. Важливо правильно вибрати місце для дзвіночка і дотримуватися прикмет, пише vcf.vn.ua.

Читайте також: Кому не можна дарувати годинник та чому: значення забобону

Основні прикмети про дзвіночок в будинку:

  • Вішати рекомендується біля вхідних дверей, щоб домочадці і гості переступали поріг зі світлими думками, не несли злобу і негатив.
  • Якщо в будинку хтось захворів, господиня повинна була тричі подзвонити в дзвіночок, наближаючи швидке одужання.
  • Дзвін сигналізував про важливу подію – весілля, народження дитини, іменинах, скликаючи всіх родичів і сусідів приєднатися до святкування.
  • Якщо в будинку діти граються мелодійними дзвіночками, значить, доля буде вподобу сім’ї. Звук привертає багатство і благополуччя, очищаючи простір.

Де можна повісити дзвіночок?

  • Біля вхідних дверей – відганяє негатив і нечисть.
  • У спальні – для залучення любові і гармонії в сімейні стосунки.
  • Біля вікон – для захисту від хвороб.
  • На кухні – для залучення фінансового благополуччя.

До чого прикмета, якщо знайти дзвіночок?

  • Знахідка дзвіночка для дівчини – це зустріч з судженим.
  • Для хлопця – успішне майбутнє, виконання бажань.
  • Для жінки – розлад у стосунках з чоловіком.
  • Для чоловіка – фінансовий успіх.

До чого прикмета, якщо чути звук дзвіночка, якого немає?

  • Для жінки – зміни в особистому житті.
  • Почути дзвін після заходу сонця – ризик нещасного випадку, пожежі, крадіжки.
  • Почути дзвінок вранці або вдень – збільшення в сім’ї.

Прикмети про те, чому ночами чується звук дзвіночка

  • Несприятливий значення має дзвін вночі. Вважається, що це злі духи насилають біди і хвороби.
  • Випадково зачеплений дзвіночок – неприємності.
  • Дзвіночок задзвонив від вітру або протягу – фінансові проблеми.
  • Звук дзвіночка від домашнього вихованця – хвороби і витрати.
  • Дзвіночок не перестає дзвеніти – можливі лиха.

Альтернативний погляд

  • Дзвін дзвонів може передбачати погоду: дзвінкий звук – хороша погода, глухий – дощ.
  • Неочікуваний дзвін дзвонів може бути передвісником швидкої смерті.
  • Серед моряків не пов’язаний зі службою звук дзвонів вважався повідомленням про потерпілого крах судні.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

СуспільствоПрикметиПолітика