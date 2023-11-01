Дизайнери назвали 4 ідеї оформлення інтер’єру будинку, які будуть в моді у 2024 році

Дизайнери представили найкращі ідеї оформлення інтер'єру та визначили основні тенденції на наступний рік. В моду повертаються яскраві відтінки та масивні меблі.

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Про це пише Радіотрек.

Перехід від нейтральних кольорів

Дизайнери зійшлись на думці, що інтер‘єр у відтінках білого, бежевого та світло-сірого вже вичерпали себе. Вони вважають ці кольори надто стандартними та нецікавими.

Наприклад, британський виробник фарб стверджує, що найбільш популярним відтінком останнім часом є "Electric Blue". Цей відтінок ідеально поєднується з оливково-зеленими та свіжими персиковими кольорами.

Великі та комфортні крісла

Зручність стала надзвичайно важливою для людей, і саме тому великим попитом користуються глибокі дивани у формі літери "U" і м'які крісла, на яких можна зручно розташуватися. Дизайнери також відзначають популярність двомісних крісел, схожих на ті, що стоять у кінотеатрах, а також кутових диванів та крісел з загнутими підлокітниками для домашніх розваг, особливо під час святкового сезону.

Квіткові малюнки на стінах

Квіткові малюнки на стінах стають популярними, але ця тенденція перестала бути сезонною. Вони можуть прикрасити приміщення протягом всього року, навіть у холодний період.

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Коричневі та бежеві відтінки

Сірий колір втрачає свою популярність, оскільки люди шукають більше тепла та спокою у своєму інтер'єрі. У 2024 році бежеві, світло-коричневі та темно-шоколадні відтінки будуть домінувати у кольорах підлоги та стінах. Стане популярним паркет, який вперше з'явився у французьких замках в 16 столітті. Особливо популярним стане малюнок "шеврон", який додає текстури, залишаючи палітру достатньо нейтральною.

Нагадаємо, ми вже писали, які три речі роблять інтер’єр немодним.

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