Дизайнери назвали 4 бюджетних предмети інтер‘єру, які зроблять ваш дім більш стильним та затишним

Щоб зробити свій дім стильним та затишним, вам не потрібно вкладати великі суми грошей. Достатньо правильно “вписати" деякі предмети у ваш інтер’єр.

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Про це пише Радіотрек.

Полички

Полиці не завжди є дорогими, навіть якщо вони виготовлені із високоякісних матеріалів. Однак вони можуть служити основою для створення чудових декоративних композицій, які нададуть вашому приміщенню затишок і домашню атмосферу.

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Рамки з улюбленими фотографіями

Це досить бюджетний спосіб додати особливість вашому інтер'єру. Виберіть улюблені фотографії, роздрукуйте їх у потрібному розмірі і помістіть у красиві рамки, які пасуватимуть до вашого дизайну.

Гіпсові фігурки

Часто такі фігурки збираються після подорожей або виражають вашу прихильність народному мистецтву. Це може бути надзвичайно індивідуальним та цікавим акцентом в інтер‘єрі.

Книжки

Друковані книги додають романтики вашому житлу та привносять стиль у інтер'єр. Крім того, це завжди виглядає елегантно і може навіть надихнути вас на читання.

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