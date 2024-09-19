Дивани будуть чистими: які коти майже не линяють

Хоча всі коти линяють (окрім безшерстих), деякі породи роблять це менш інтенсивно, що може бути важливим фактором для людей, які прагнуть мінімізувати кількість шерсті в будинку. Варто зазначити, що абсолютно безшерстих порід не існує, адже навіть коти породи сфінкс мають тонкий шар волосяного покриву. Проте є кілька порід, які линяють набагато менше за інших.

Кішки з довгою шерстю і густим підшерстком зазвичай линяють рясніше. Особливо це помітно під час сезонного линяння, яке відбувається двічі на рік – навесні та восени. Проте, якщо коти живуть у теплому кліматі чи опалюваній квартирі, вони можуть линяти цілий рік. Це може стати справжнім випробуванням для господарів, особливо якщо хтось із домочадців страждає на алергію, повідомляє KitiPes.com.

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Однією з порід, що практично не линяє, є девон-рекс. Ці кішки мають коротку, кучеряву шерсть, яка майже не випадає. До того ж девон-рекси дуже товариські та легко адаптуються до нових умов, що робить їх чудовими компаньйонами для сімей з дітьми чи іншими домашніми тваринами.

Девон-рекс. Джерело: zootovary.com

Сфінкси – це справжні екзоти серед домашніх улюбленців.

Сфінкс. Джерело: Freepik

Їх відрізняє практично повна відсутність шерсті, що надає їм незвичайного, майже інопланетного вигляду. Шкіра сфінксів тепла на дотик і вимагає особливого догляду: регулярного протирання вологою тканиною та купання. Ці кішки дуже чутливі до перепадів температури, тому потребують теплого одягу в холодну пору року. Попри екзотичну зовнішність, сфінкси – дуже ласкаві та прив'язані до своїх господарів. Існують різні різновиди цієї породи, кожен з яких має свої особливості.

Курильский бобтейл – це справжній подарунок для тих, хто мріє про пухнастого друга, але не хоче постійно прибирати шерсть. Їхній густий і жорсткий шерстяний покрив практично не линяє, завдяки чому в домі завжди буде чисто. Навіть під час сезонних линьок бобтейли скидають мінімальну кількість шерсті. Завдяки такій особливості, власники цих кішок можуть забути про ковтуни та постійне розчісування.

Курильський бобтейл. Джерело: zefyr.top

Бенгальська кішка також відома мінімальним линянням. Її основне линяння відбувається в молодому віці, коли кошеня покривається особливим пухом, щоб стати менш помітним для хижаків. З віком шерсть стає гладкою і блискучою, а линяння стає мінімальним. Догляд за бенгальською кішкою включає регулярне розчісування, але це займає небагато часу.

Бенгальська кішка. Джерело: zootovary.com

Ще одна порода, яка не завдає багато клопоту з линянням, – короткошерста орієнтальна кішка. Ці тварини не мають підшерстку, їхня шерсть коротка і щільно прилягає до тіла. Линяння у них проходить майже непомітно, але періодичне прибирання все ж таки потрібне.

Орієнтальна короткошерста. Джерело: e-zoo.com.ua

Підсумовуючи, при виборі кішки слід враховувати не лише питання линяння, а й інші аспекти, такі як характер вихованця та особливості догляду за ним. Наприклад, сфінксів потрібно регулярно протирати вологими серветками через виділення поту, а курильських бобтейлів – періодично розчісувати, щоб запобігти звалюванню шерсті. Тому важливо підходити до вибору майбутнього улюбленця зважено, беручи до уваги всі нюанси його догляду.

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