Дієтологи назвали види горіхів, які не можна їсти щодня, щоб не на шкодити здоров'ю

Горіхи – це чудовий вибір для самостійного перекусу, багатий на корисні елементи та насичений. Однак серед сортів горіхів є такий, який потребує обмеження в споживанні.

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Редакція FoodOboz розкриє, який саме горіх вважається найшкідливішим та чому. Цей горіх широко використовується в кулінарії для приготування десертів та закусок, а також вживається як снек з газованими напоями. Мова йде про арахіс.

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Одна з основних проблем арахісу полягає в тому, що його плоди ростуть в ґрунті, а не на дереві чи кущі. Це ставить продукт у високий ризик забруднення різноманітними пліснявими грибками, які перетворюють арахіс на потужний алерген, шкідливий для організму.

Другий аспект негативного впливу арахісу – фітинова кислота, яка заважає засвоєнню заліза в організмі. Тому рекомендується перед вживанням продукту замочувати його у воді протягом кількох годин та висушувати. Важливо уникати вживання сирого арахісу.

Важливо відзначити, що арахіс належить до сімейства бобових, але через принцип вирощування його не можна повністю вважати горіхом. За все це важливо бути обережними у споживанні арахісу та включати його в раціон з урахуванням зазначених особливостей.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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