Дієтолог відповіла, які соуси найкорисніші для здоров'я

Хто з нас не любить смачні соуси? Вони роблять їжу апетитнішою, але чи завжди корисні? Адже деякі соуси можуть містити багато цукру, солі та калорій, нівелюючи всі зусилля щодо здорового харчування.

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Дієтологиня Еббі Шарп запевняє, що соуси не завжди шкідливі. Навпаки, вони можуть зробити наше харчування більш різноманітним, якщо правильно їх обирати.

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Найкорисніші соуси:

Гуакамоле: багатий на корисні жири, калій та клітковину.

багатий на корисні жири, калій та клітковину. Гірчиця: низькокалорійна, з пікантним смаком.

низькокалорійна, з пікантним смаком. Бальзамічний оцет: антиоксидант, що покращує травлення.

Сальса: свіжі овочі та спеції роблять її корисною та смачною.

свіжі овочі та спеції роблять її корисною та смачною. Гострий соус: стимулює метаболізм.

стимулює метаболізм. Цацики: йогурт, огірки та часник - джерело білка, кальцію та вітамінів.

йогурт, огірки та часник - джерело білка, кальцію та вітамінів. Хумус: багатий на білок, клітковину та вітаміни.

багатий на білок, клітковину та вітаміни. Песто: ароматний і поживний завдяки базиліку, кедровим горіхам та оливковій олії.

Як обирати корисні соуси:

Не ведіться на маркетингові трюки. Знежирені та низькокалорійні соуси часто містять багато цукру або солі.

Читайте список інгредієнтів. Найкраще обирати соуси з простим складом.

Найкраще обирати соуси з простим складом. Звертайте увагу на цукор та сіль. Їх рекомендується вживати в помірних кількостях.

Їх рекомендується вживати в помірних кількостях. Збільшуйте порцію за рахунок корисних інгредієнтів. Змішуйте майонез з йогуртом, а магазинний соус - з курячим бульйоном.

Навіть найкорисніший соус не варто їсти у великих кількостях. Споживайте його з помірністю, і він стане вашим другом на шляху до здорового харчування!

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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