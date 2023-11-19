Дівочі забобони: Що робити, щоб швидше вийти заміж

Серед давніх вірувань і традицій, пов'язаних зі шлюбом, існують прикмети, які, за словами багатьох, можуть допомогти залучити важливу подію в житті кожної жінки – весілля та щасливе заміжжя.

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Ці прикмети і традиції, передавані з покоління в покоління, визначають ряд вчинків та звичаїв, які, за віруваннями, можуть прискорити дорослішання та весільний день, пише Час Дій. Бажаємо всім нашим читачам знайти своє щасливе кохання та здійснити мрії про сімейне щастя.

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Пропонуємо ознайомитися з деякими з цих прикмет:

Передавання речей через поріг: Згідно з віруваннями, такий обряд може забезпечити дівчині довге та щасливе життя. Стародавні традиції радять мести підлогу в напрямку до вікна або столу, від дверей, щоб привернути подружнє щастя. Для молодих дівчат важливо утримуватися від зачіски при сторонніх, щоб не зіпсувати шанси на швидке весілля. Запрошуйте гостей лише у випадку, якщо ваш будинок охайний, інакше прикмети передбачають відсутність шлюбу. Вірування стверджує, що це може відлякувати потенційних наречених, тож краще утриматися від цього до весілля. Важливо не торкатись та не міряти чужих весільних нарядів, оскільки це може призвести до поганої прикмети. Традиції рекомендують не сидіти на вікнах та кутах столів, щоб не втратити можливість побачити власне весілля. Старша дочка виходить заміж першою: Згідно із давньою мудрістю, молодшу дочку не видають заміж раніше, щоб уникнути невдач. Стародавні прикмети радять дотримуватися Великого посту, оскільки це сприяє привертанню серйозних чоловіків. Вірування говорить про те, що фігурка із зображенням пари тварин або півоній може принести подружнє щастя.

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