Діти будуть в захваті: як зробити пухнасту сніжинку з ниток для в’язання на ялинку

Новорічна ялинка - це неодмінний атрибут свята. А щоб вона виглядала по-справжньому казково, її потрібно прикрасити. Одним з найпростіших і найкрасивіших способів прикрасити ялинку є виготовлення сніжинок з пряжі.

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Про це пише Ukr.media.

Сніжинка з пряжі - це неймовірно пухнаста, повітряна і м'яка прикраса, яка не тільки створить святкову атмосферу, але і буде радувати око своїми ніжними формами.

Що вам знадобиться:

картонна основа від скотчу;

біла пряжа;

срібляста нитка/пряжа/тонкий блискучий шнурок (на вибір);

намистини (за бажанням).

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Створення основи сніжинки

Візьміть основу від скотчу шириною 1,2 см (або розріжте ширшу). Прив'яжіть кінець пряжі, залишивши довгий кінчик. Намотайте пряжу на основу 15-20 разів. Відріжте пряжу і зав'яжіть вузол. Зробіть ще два таких намотування, тільки хрест-навхрест. Намотуйте пряжу щільно, вузли зав'язуйте туго.

Оформлення сніжинки

Розріжте пряжу. Зніміть її з картону. Розділіть пряжу на половинки. Зв'яжіть сріблястою ниткою сусідні половинки. Підріжте ножицями краї сніжинки. Прив'яжіть петлю з нитки. За бажанням на цьому етапі на пряжі можна закріпити намистини за допомогою голки та нитки.

Нагадаємо, ми вже писали, як бюджетно прикрасити новорічну ялинку.

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