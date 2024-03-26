Діти будуть у захваті: як приготувати мильні бульбашки, які довго не лопаются, у домашніх умовах

Мильні бульбашки - це не просто дитяча забава, а справжня магія, яка захоплює людей будь-якого віку. Здивуйте своїх дітей незвичайними мильними бульбашками, які стрибають, як у цирковому шоу!

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Їх дуже просто зробити. Крім того, є секрети, які дозволять їм довше не лопати. Про це пише Телеграф.

Секрет "стрибаючих" бульбашок:

Інгредієнти:

Соломинка для коктейлів

Рідина для миття посуду

Вода

Цукрова пудра

Приготування:

Розріжте кінчик соломинки на 4 частини.

Змішайте 1 столову ложку рідини для миття посуду, 4 столові ложки води та 2 чайні ложки цукрової пудри.

Зануріть розрізаний кінчик соломинки в рідину і надуйте бульбашку.

Додайте гліцерин для більших і стійкіших бульбашок:

Інгредієнти:

Вода

Гліцерин

Рідина для миття посуду або рідке мило

Приготування:

Змішайте воду з гліцерином у співвідношенні 1:10.

Додайте рідину для миття посуду або рідке мило.

За бажанням, потримайте суміш у холодильнику перед використанням.

Ці прості лайфхаки допоможуть вам влаштувати для своїх дітей незабутні веселощі!

Нагадаємо, вчені створили "довгострокові" мильні бульбашки.

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