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Діти будуть у захваті: як приготувати мильні бульбашки, які довго не лопаются, у домашніх умовах

Ціхоцька Марія

Діти будуть у захваті: як приготувати мильні бульбашки, які довго не лопаются, у домашніх умовах

Мильні бульбашки - це не просто дитяча забава, а справжня магія, яка захоплює людей будь-якого віку. Здивуйте своїх дітей незвичайними мильними бульбашками, які стрибають, як у цирковому шоу!

Їх дуже просто зробити. Крім того, є секрети, які дозволять їм довше не лопати. Про це пише Телеграф.

Секрет "стрибаючих" бульбашок:

  • Інгредієнти:
    1. Соломинка для коктейлів
    2. Рідина для миття посуду
    3. Вода
    4. Цукрова пудра
  • Приготування:
    1. Розріжте кінчик соломинки на 4 частини.
    2. Змішайте 1 столову ложку рідини для миття посуду, 4 столові ложки води та 2 чайні ложки цукрової пудри.
    3. Зануріть розрізаний кінчик соломинки в рідину і надуйте бульбашку.

Додайте гліцерин для більших і стійкіших бульбашок:

  • Інгредієнти:
    1. Вода
    2. Гліцерин
    3. Рідина для миття посуду або рідке мило
  • Приготування:
    1. Змішайте воду з гліцерином у співвідношенні 1:10.
    2. Додайте рідину для миття посуду або рідке мило.
    3. За бажанням, потримайте суміш у холодильнику перед використанням.

Ці прості лайфхаки допоможуть вам влаштувати для своїх дітей незабутні веселощі!

Нагадаємо, вчені створили "довгострокові" мильні бульбашки.

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Суспільство