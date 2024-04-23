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Дешеве добриво для багатого врожаю: як підживити кущі малини за допомогою відходів

Ігор Романько

Як підживлювати малину за допомогою відходів
Як підживлювати малину за допомогою відходів

Хочете, щоб ваша малина ломилася від ягід? Вам потрібні не лише догляд, але й правильне підживлення. Підгодуйте її навесні органікою.

Дотримуйтесь цих простих порад, якими поділились на сайті ТСН, і ваша малина обов'язково порадує вас багатим та щедрим врожаєм.

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Чим підживити малину:

  • Настій з бур'янів: подрібніть бур'яни (без коріння), залийте водою, настоюйте 7 днів, розведіть 1:5 і полийте кущі.
  • Дріжджі: розчиніть пакетик дріжджів з 2-3 ст. л. цукру у відрі води, дайте настоятися, розведіть 1:5 і полийте малину.
  • Коров'як: розведіть 1 частину коров'яку з 10 частинами води, полийте кущі (1 л на кущ).
  • Пташиний послід: розведіть 1 частину посліду з 20 частинами води, полийте кущі (1 л на кущ).
  • Деревна зола: 600 г золи настоюйте у 10 л води 24 години, потім полийте кущі (2 л на кущ).

Умови для рясного врожаю:

  • Слабокислий, пухкий, родючий, зволожений ґрунт.
  • Сонячна простора ділянка.
  • Обрізка кущів 1-2 рази на рік.
  • Опора для кущів.
  • Полив 2 рази на тиждень у спеку.
  • Прополка бур'янів.

Нагадаємо, садівники порадили, як потрібно доглядати за малиною, щоб вона краще плодила й не хворіла.

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