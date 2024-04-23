Дешеве добриво для багатого врожаю: як підживити кущі малини за допомогою відходів

Хочете, щоб ваша малина ломилася від ягід? Вам потрібні не лише догляд, але й правильне підживлення. Підгодуйте її навесні органікою.

Дотримуйтесь цих простих порад, якими поділились на сайті ТСН, і ваша малина обов'язково порадує вас багатим та щедрим врожаєм.

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Чим підживити малину:

Настій з бур'янів: подрібніть бур'яни (без коріння), залийте водою, настоюйте 7 днів, розведіть 1:5 і полийте кущі.

подрібніть бур'яни (без коріння), залийте водою, настоюйте 7 днів, розведіть 1:5 і полийте кущі. Дріжджі: розчиніть пакетик дріжджів з 2-3 ст. л. цукру у відрі води, дайте настоятися, розведіть 1:5 і полийте малину.

Коров'як: розведіть 1 частину коров'яку з 10 частинами води, полийте кущі (1 л на кущ).

розведіть 1 частину коров'яку з 10 частинами води, полийте кущі (1 л на кущ). Пташиний послід: розведіть 1 частину посліду з 20 частинами води, полийте кущі (1 л на кущ).

розведіть 1 частину посліду з 20 частинами води, полийте кущі (1 л на кущ). Деревна зола: 600 г золи настоюйте у 10 л води 24 години, потім полийте кущі (2 л на кущ).

Умови для рясного врожаю:

Слабокислий, пухкий, родючий, зволожений ґрунт.

Сонячна простора ділянка.

Обрізка кущів 1-2 рази на рік.

Опора для кущів.

Полив 2 рази на тиждень у спеку.

Прополка бур'янів.

Нагадаємо, садівники порадили, як потрібно доглядати за малиною, щоб вона краще плодила й не хворіла.

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