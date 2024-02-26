Десерт, який оздоровлює нервові клітини

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Я вже не раз думаю про те, що величезна частина сучасної їжі поступово і дуже швидко кане в Лєту.

Це стосується так званих промислово перероблених продуктів, тобто тих, в яких, крім самого продукту, який вихолощений і змінений до непізнаваності, є ще купа хімії (емульгаторів, консервантів, всяких "покращувачів", "посилювачів", "ідентичних натуральним") - тихої отрути, яка вбиває наше тіло, мозок і наші роки на землі.

Наприклад, деякі консерванти руйнують нейрони, ведуть до депресій, у дітей причетні до СДУГ - синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Чи вбивають корисну мікрофлору кишечника і змінюють поведінку людини. Чи провокують канцерогенез.

Світ змінюється, змінюються і правила гри, тобто життя.

Людей, які розуміють, що їжа - це значно більше, ніж наповнення шлунку, тамування голоду, стає більше.

Тому розумні виробники мають витрачати зусилля і кошти не на придумування "крутої" реклами, а на розробку технологій майбутнього, які даватимуть змогу людям ставати здоровішими. А це тісна співпраця з наукою, біохіміками, анти-ейдж вченими, лікарями-практиками.

Звичайно, поки вступить в силу епоха нових людей, багато людей сучасних, які живуть за своїми правилами "а мені все рівно", "яке це має значення", "без торта жизнь не та" - попросту вимруть. Це теж правило життя, бо виживає сильніший, в даному випадку - той, хто докладає зусиль, помірно рухається, звертає увагу на те, що їсть, сприймає життя з позитивом і завжди готовий до змін.

І все ж ми живемо в дивовижний час, бо ми самі можемо впливати на своє життя, можемо його змінювати, бути господарями своєї долі. Це неймовірно. Тому кожен з нас може приготувати собі десерт, що оздоровить нервові клітини, допоможе їм працювати краще, ефективніше, а нам почуватися щасливими.

Желе під назвою "ПРИВІТ ВІД ЖАННИ КАЛЬМАН"

ЯГОДИ: чорноплідна горобина, малина, смородина -- склянка суміші.

НАСІННЯ ЧІА: півсклянки.

НАСІННЯ ЛЬОНУ: пів склянки.

БАНАН: половина.

ЦИКОРІЙ (порошок): 1 неповна чайна ложка.

• Порошок цикорію розчиняємо в повній склянці дуже теплої води і цей напій розподіляємо на 2 склянки.

• В першій замочуємо насіння чіа замочуємо і залишаємо на годину.

• Те саме робимо з насінням льону.

• Ягоди розморожуємо і збиваємо з бананом.

• Змішуємо всі три складники і даємо настоятись ще хвилин 10.

Чим корисний такий десерт.

1. Живить корисні бактерії кишечника, тобто зміцнює захист кишечної станки від проникнення багатьох шкідливих речовин (а їх, повірте, вистачає, навіть з тим повітрям, якого Ви надихались, коли йшли вздовж вулиці, повз яку проїжджали машини).

2. Сприяє кращому засвоєнню їжі взагалі, бо більша різноманітність кишечної мікрофлори = краще травлення.

3. Містить рослинні омега-3 жирні кислоти, які корисні для нейронів та для печінки, запобігають накопиченню жиру в ній.

4. Ягоди є джерелом поліфенолів, які не лише омолоджують мікрофлору, але і зміцнюють судини головного мозку.

5. Насіння чіа та льону є джерелом лігнанів - особливого виду клітковини, яка не лише поглинає все шкідливе в кишечнику, не лише є якісною їжею для живлення корисної мікрофлори, але і має сильні протизапальні та протиракові властивості. Особливо корисний такий десерт-ліки для тих, хто страждає від запалень шлунку та кишечника, болів у животі і тп.

6. Якщо вирішили доповнити кавою, то до кави не забудьте додати трошки кориці -- це нормалізує рівень цукру в крові, і кров'яного тиску, і корисно для серця. Але каву після 13-14-тої години дня не рекомендується, бо можуть бути проблеми зі сном, а сон - це один із факторів збереження молодості.

"А хто така Жанна Кальман??" - спитаєте Ви. Жанна Луїза Кальман - найдовше прожила своє життя на землі, як офіційно підтвердила наука: 122 роки і 164 дні. Не вела здоровий спосіб життя. Але нам пощастило також, бо сучасна наука довела, що багато компонентів продуктів харчування можуть впливати на активацію генів, пов'язаних із довголіттям. Це желе має багато таких компонентів.