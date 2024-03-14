День добровольця в Україні: найкращі привітання українською мовою та картинки

14 березня в Україні відзначають День українського добровольця. Це свято, започатковане 2017 року, вшановує мужність і героїзм тих, хто кинув виклик агресору та став на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

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Дата 14 березня обрана не випадково: саме цього дня 2014 року перші добровольці з Майдану Незалежності вирушили на тренувальну базу в Нових Петрівцях, щоб дати відсіч російській агресії.

Внесок перших добровольців важко переоцінити. Їхня самовідданість та щирий патріотизм допомогли зупинити ворога, дати час на мобілізацію та підготувати Збройні Сили України.

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Історія українського добровольчого руху сягає корінням у глибину століть. Українці завжди згуртовувалися, щоб дати відсіч загарбникам. Одними з найвідоміших прикладів є Запорозька Січ та Українські Січові Стрільці.

У 2014 році українські добровольці знову стали на захист Батьківщини. Їхня мужність та самовідданість надихнули мільйони людей по всьому світу.

У 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну майже 100 тисяч добровольців вступили до лав Сил територіальної оборони ЗСУ.

Сьогодні День українського добровольця – це день пам'яті та вдячності тим, хто ризикує життям заради свободи та незалежності України. Це день, коли ми повинні згадати про героїзм тих, хто першим став на захист Батьківщини, та продовжити їхню справу.

Привітання з Днем добровольця українською мовою:

З Днем українського добровольця! Дякуємо за вашу сміливість, відвагу та самовідданість! Ви – справжні герої, які захищають нашу землю та нашу свободу!

Вітаємо з Днем українського добровольця! Нехай ваша мужність та віра в Україну завжди ведуть вас до перемоги! Ви – наша гордість!

Сьогодні День українського добровольця – день тих, хто не шкодує життя заради свободи та незалежності України. Щиро дякуємо вам за вашу службу!

Низький уклін вам, українські добровольці, за вашу невтомну боротьбу за нашу Батьківщину! Ви – приклад для наслідування!

З Днем українського добровольця! Бажаю вам міцного здоров'я, незламної волі та щасливого повернення додому!

Нехай День українського добровольця стане днем єднання та підтримки для всіх, хто бореться за Україну! Разом до перемоги!

Вітаємо з Днем українського добровольця! Ви – справжня опора нашого народу! Нехай ваша віра в Україну ніколи не згасає!

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