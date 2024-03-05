Дєвіі поради, чим годувати сім'ю цілий тиждень і не стояти постійно біля плити

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Справжні поради. Усього кілька хвилин, витрачених на планування сімейного раціону у вихідні, позбавить вас і ваших домашніх від нічних нападів голоду та розчарувань побачивши порожній холодильник.

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Составьте коллекцию любимых рецептов

Незачем каждый вечер колдовать над плитой, опробуя новый рецепт. Не каждый эксперимент члены семьи оценят по достоинству. Чтобы все остались сыты и довольны, нужно действовать наверняка. И здесь вам поможет коллекция из 12-15 самых любимых рецептов вашей семьи. Оформите ее в виде картотеки, и вам только останется еженедельно выбрать необходимое количество карточек блюд (по числу планируемых семейных ужинов) и заранее купить продукты.

Упростите выбор гарнира

На обороте карточки с рецептом поместите список самых подходящих гарниров к этому блюду. Необязательно, конечно, каждый раз жарить картошку к курице, но вы будете знать, что это беспроигрышный вариант, если нужно быстро приготовить ужин.

Не готовьте больше, чем нужно

Ваш ужин будут есть 10 человек? Так зачем вы наготовили такое количество голубцов? Тем более, если ваши домашние привыкли есть только свежую пищу. Реально оценивайте необходимое количество пищи, иначе ее рано или поздно все равно придется выбросить. Другое дело, если остатки ужина пойдут на завтрашний ланч или обед. В этом случае приготовление ужина "с запасом" позволит вам сэкономить время на завтрашней готовке (и деньги на "выездные обеды" в кафе). Всё, что вам нужно сделать, – это расфасовать недоеденный ужин в порционные ланч-боксы и убрать их в холодильник.

Составьте список покупок

Как только вы выбрали рецепты основных блюд и определились с гарнирами, сделайте список необходимых продуктов. Один раз потратьте время и создайте в Word бланк многократного использования, в котором будут перечислены отделы супермаркета: Овощи, Молоко и молочные продукты, Мясо и птица, Бакалея, Консервы, Приправы и специи, Хлеб, Кондитерские изделия и так далее. Вам останется только каждый раз заполнять этот список перед каждым походом в магазин. Если заметите, что список продуктов почти не меняется, внесите в этот бланк постоянные опции – так вы сэкономите время на составлении списка.

Сократите походы в магазин

Выберите один день в неделю для закупки продуктов. Чтобы избежать "аншлагов", откажитесь от посещения супермаркета в пятницу вечером и выходные. Куда свободнее магазины в понедельник. Причем, лучше выбирать часы до полудня: в это время магазины полупустые – не придется стоять в очередях.

Оставьте детей дома

Планировать меню и закупать продукты получится быстрее, если вас никто и ничто не отвлекает. Вы будете быстрее соображать и передвигаться по магазину, а заодно избежите импульсных трат в угоду малышу вроде леденца или жвачки на контроле. Если же ребенка пришлось взять в магазин, он должен быть накормлен, иначе придется проходить кассу с полупустой коробкой крекеров. Снова.

Распределите продукты

Фасуя купленные продукты в пакеты, группируйте их по категориям. Охлажденные – рыбу, овощные смеси, ягоды – кладите в один пакет. Потом их будет удобнее сразу убрать в морозильную камеру. А консервы, бобовые и крупы поместите в другой пакет. Убирая овощи, вниз положите картофель и морковь, сверху – помидоры. Будьте аккуратны со стеклянными бутылками, стаканчиками йогуртов и яйцами.