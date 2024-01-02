Робити це треба вже зараз: Як правильно садити помідори на розсаду, щоб отримати багатий врожай на весні

Томати – це одна з найпопулярніших овочевих культур в Україні. Вони невибагливі в догляді, але для отримання хорошого врожаю потрібно правильно виростити розсаду.

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Насіння томатів можна сіяти з січня по березень. Оптимальний час для посіву – за 6-8 тижнів до висадки розсади у відкритий ґрунт. Це допоможе рослинам добре розвинутися і прижитися після пересадки, пише Bhg.

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Як підготувати ґрунт

Для вирощування розсади томатів найкраще підходить пухкий, поживний ґрунт з нейтральною кислотністю. Можна використовувати готову ґрунтову суміш для розсади або приготувати її самостійно з садової землі, перегною та піску в рівних пропорціях.

Як сіяти насіння

Насіння томатів можна сіяти в окремі горщики або лотки. Якщо ви використовуєте горщики, то їх діаметр повинен бути не менше 8 см. На дно горщика обов'язково покладіть шар дренажу.

Перед посівом насіння потрібно пролити ґрунт водою. Насіння помістіть у лунки глибиною 1-2 см, на відстані 2-3 см один від одного. Зверху насіння присипте тонким шаром ґрунту.

Як доглядати за розсадою

Після посіву насіння горщики з розсадою потрібно поставити в тепле місце з температурою 22-25°C. Поливати розсаду потрібно регулярно, але не заливати. Краще поливати її знизу, щоб не пошкодити насіння.

Коли у розсади з'являться два справжніх листки, її потрібно пікірувати. Для цього пересадіть кожну рослину в окремий горщик.

За тиждень до висадки розсади у відкритий ґрунт її потрібно почати загартовувати. Для цього виносите її на свіже повітря на кілька годин щодня.

Як висаджувати розсаду

Висаджувати розсаду томатів у відкритий ґрунт можна, коли мине загроза заморозків. Зазвичай це відбувається в середині травня.

Для висадки розсади потрібно вибрати сонячне місце з родючим ґрунтом. Розсаду висаджуйте в лунки глибиною 20-25 см на відстані 40-50 см один від одного.

Після висадки розсаду потрібно полити і замульчувати ґрунт.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете виростити міцну і здорову розсаду томатів, яка дасть хороший урожай.

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