Робить шкіру сяючою та свіжою: секрети гранатового макіяжу

Новий тренд у світі макіяжу - "гранатовий" мейк - стрімко набирає популярності в соціальних мережах. Цей стиль вирізняється використанням насичених червоних відтінків, що нагадують колір зерен граната.

Ключова особливість "гранатового" макіяжу полягає у виборі глибшого та інтенсивнішого червоного тону порівняно з "полуничним" чи "томатним" варіантами. Важливо досягти напівпрозорого ефекту, який створює ілюзію природного рум'янцю, уникаючи щільного покриття. Цей образ ідеально підходить для повсякденного літнього макіяжу. Про це пише OBOZ.

Натхненням для цього тренду стали самі зерна граната - яскраві, але з прозорою, соковитою м'якоттю. Макіяж має на меті відтворити цю гру кольорів, надаючи шкірі та губам сяючого вигляду.

Для створення ідеального "гранатового" макіяжу необхідно забезпечити бездоганний стан шкіри. Рекомендується використовувати косметичні засоби з зволожувальними та доглядовими компонентами, які відповідають індивідуальним потребам вашої шкіри.

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Додатковим елементом цього тренду є штучне ластовиння, яке додає образу свіжості та натуральності.

Процес створення "гранатового" макіяжу починається з нанесення тональної основи, що ідеально підходить до вашого тону шкіри. Далі наносяться рум'яна гранатового відтінку, бажано рідкої текстури, на щоки та ніс - там, де шкіра природно червоніє під впливом сонця. Завершальним штрихом стає нанесення штучних веснянок на зони з рум'янами.

Цікавий лайфхак: для створення гармонійного образу використовуйте ті ж рум'яна для надання кольору губам, а потім покрийте їх прозорим блиском.

Цей новий тренд дозволяє створити свіжий, літній образ, підкреслюючи природну красу та додаючи обличчю здорового сяйва.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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