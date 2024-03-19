Чи дійсно мед корисний: що відомо про продукт

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Мед – продукт, що виробляється бджолами для бджіл, але багатьом людям він також подобається. Тисячоліттями його цінували за солодкий смак із яскравим ароматом.

Мед також може мати користь для здоров’я при розумному обмеженому споживання, хоча докази такої користі досить обмежені та подекуди суперечливі.

ВИДИ ТА СОРТИ

Квітковий мед бджоли виробляють з нектару цвітіння багатьох видів рослин, збагачуючи його власними ферментами. В Україні поширені сорти меду з гречки, липи, конюшині, білої акації, ріпаку тощо. Кожен із сортів відрізняється смаком, кольором, певними властивостями, проте за хімічним складом всі сорти квіткового меду дуже близькі.

Серед екзотичних сортів — так званий "божевільний" мед, в якому міститься хімічна речовина граянотоксин, що походить з квіток рододендрона. Такий мед вживають в Непалі та Туреччині як засіб народної медицини для лікування діабету, високого кров'яного тиску, проблем з травленням або для посилення статевої функції. Однак ним можна отруїтися, адже граянотоксин (різновид нейротоксинів) здатен викликати розмитість зору, запаморочення, головний біль, блювоту або втрату контролю над м’язами.

Сирий мед — це той, який отримують прямо з вулика. Він є безпечним для споживання. Деякі виробники фільтрують мед, щоб видалити сторонні домішки, пилок, віск тощо.Більшість меду, що продається в магазинах, проходить процес нагрівання. Високі температури пастеризують мед і руйнують дріжджові клітини в ньому, що викликають небажане бродіння. Нагрівання зменшує вміст вологи та знищує всі мікроорганізми.

Мед – продукт, що виробляється бджолами для бджіл, але багатьом людям він також подобається. Тисячоліттями його цінували за солодкий смак із яскравим ароматом.

Мед також може мати користь для здоров’я при розумному обмеженому споживання, хоча докази такої користі досить обмежені та подекуди суперечливі.

ВИДИ ТА СОРТИ

Квітковий мед бджоли виробляють з нектару цвітіння багатьох видів рослин, збагачуючи його власними ферментами. В Україні поширені сорти меду з гречки, липи, конюшині, білої акації, ріпаку тощо. Кожен із сортів відрізняється смаком, кольором, певними властивостями, проте за хімічним складом всі сорти квіткового меду дуже близькі.

Серед екзотичних сортів — так званий "божевільний" мед, в якому міститься хімічна речовина граянотоксин, що походить з квіток рододендрона. Такий мед вживають в Непалі та Туреччині як засіб народної медицини для лікування діабету, високого кров'яного тиску, проблем з травленням або для посилення статевої функції. Однак ним можна отруїтися, адже граянотоксин (різновид нейротоксинів) здатен викликати розмитість зору, запаморочення, головний біль, блювоту або втрату контролю над м’язами.

Сирий мед — це той, який отримують прямо з вулика. Він є безпечним для споживання. Деякі виробники фільтрують мед, щоб видалити сторонні домішки, пилок, віск тощо.Більшість меду, що продається в магазинах, проходить процес нагрівання. Високі температури пастеризують мед і руйнують дріжджові клітини в ньому, що викликають небажане бродіння. Нагрівання зменшує вміст вологи та знищує всі мікроорганізми.

Ще один різновид — збитий або кремовий мед. Він має пастоподібну консистенцію та текстуру, тому зручніший для намазування або додавання до випічки. Крім того, для оригінального смаку в мед часто додають інші інгредієнти — спеції (наприклад, кориця чи імбир), фрукти або перець.

Весь мед може кристалізуватися. Сорти меду з вищим вмістом глюкози більш схильні до кристалізації, ніж інші. Щоб розтопити закристалізований мед, ємність з ним треба помістити в миску з гарячою (не киплячою) водою.

ПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ

Мед — за хімічним складом, енергетичною та поживною цінністю досить близький до цукру. Він калорійніший за звичайний білий цукор, який використовується для приготування їжі чи випічки. Оскільки мед солодший, потрібна менша кількість, якщо вживати його замість цукру. Крім того, мед додає смак, якого немає в білому цукрі.

Одна столова ложка меду містить 64 калорії, 0 грамів білків та жирів, 17 грамів вуглеводів та 17 грамів цукру (70% представлені фруктозою і глюкозою). В складі меду є деякі вітаміни та мінерали в невеликих кількостях, включаючи залізо, цинк, калій.

Сирий мед не перевершує оброблений за властивостями чи користю для здоров’я. Дослідники виявили, що обробка майже не впливає на поживну цінність меду чи рівень антиоксидантів в ньому.

КОРИСТЬ МЕДУ

Мед не є багатим джерелом поживних речовин, хоча чимало людей вважають його корисним. Доказів більшості поширених тверджень про мед вкрай мало, докази не найвищої переконливості підтверджують лише наступні властивості меду:

Має протизапальну дію

Мед містить антиоксиданти, які захищають організм від запалення, що з часом призводить до різноманітних проблем зі здоров’ям, включаючи хвороби серця, рак і аутоімунні захворювання. Одне дослідження показало, що антиоксиданти з гречаного меду виявляють в плазмі крові, тобто споживання меду може підвищити антиоксидантну активність в організмі.

Полегшує кашель у дітей

В одному дослідженні 2 чайні ложки меду полегшували нічний кашель у дітей і давали їм змогу краще спати.Разом з тим, давати мед дітям віком до одного року не можна.

Містить мінерали та антиоксиданти

У меді є приблизно 31 різний мінерал, наприклад фосфор, магній і калій. Він також містить кілька важливих амінокислот. А крім того, багато поліфенолів і флавоноїдів, які діють як антиоксиданти, тобто допомагають захистити організм від пошкодження клітин вільними радикалами, які утворюються внаслідок окислювального стресу.

Загоює рани й опіки

Протягом багатьох років мед використовується для лікування опіків і ран. Його антибактеріальні та протизапальні властивості можуть полегшити опіки та покращити загоєння ран відповідно до результатів деяких досліджень.

Знижує рівень холестеринуВ одному дослідженні рівень загального холестерину, холестерину ЛПНЩ (або "шкідливого") холестерину та тригліцеридів знизився у людей, які споживали 70 грамів меду щодня протягом 4 тижнів. Водночас рівень ЛПВЩ (або "протективного") холестерину підвищився.

РИЗИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ СПОЖИВАННЯМ МЕДУ

Мед є безпечною їжею для більшості людей, однак не для всіх. Є деякі потенційні ризики споживання меду.

Ботулізм у немовлят

Не можна давати мед дітям до 12 місяців. Він містить частинки пилу, які переносять спори бактерії Clostridium botulinum. Оскільки імунна система дитини ще розвивається, ці спори можуть спричинити дитячий ботулізм. Це рідкісне, але серйозне захворювання, яке небезпечне для нервової системи дитини.

Першою ознакою зазвичай є запор. Дитина також може мати м’язову слабкість, проблеми з годуванням і диханням, а також слабкий плач.

Алергії

Людям, схильним до алергії, слід з обережністю вживати мед. Алергія на мед зустрічається рідко, втім, вона все ж буває. Причиною є бджолиний пилок, суміш пилку та травних ферментів бджіл, що може спровокувати серйозну алергічну реакцію. Пилок зазвичай є у сирому меді. Симптоми та ознаки алергічної реакції включають хрипи, непритомність, запаморочення, нудоту, блювання, нерегулярний серцевий ритм, надмірну пітливість та слабкість.

Поширеною є думка, що вживання місцевого меду полегшує сезонну алергію. Начебто пилок у меді знижує чутливість до пилку в повітрі. На підтвердження цього твердження недостатньо доказів.

Фальсифікований медДо меду можуть додавати наповнювачі й інгредієнти, зокрема тростинний чи пальмовий цукор, кукурудзяний або рисовий сироп. Тому вибирайте продукти перевіреного виробника та уважно вивчайте етикетку.