Навіть найбрудніші конфорки заблищать: господині поділились дієвим лайфхаком

Ваша плита втрачає блиск, а конфорки вкриті забрудненнями? Не поспішайте витрачати гроші на дорогі чистячі засоби. Завдяки корисним лайфхакам та доступним інгредієнтам ви можете повернути вашій плиті первозданний вигляд без зайвих зусиль.

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Про це пише Телеграф.

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Очищення конфорок:

Метод 1:

Замочування: Розведіть пакетик лимонної кислоти в 500 мл теплої води. Занурте конфорки в розчин на 5 хвилин.

Розведіть пакетик лимонної кислоти в 500 мл теплої води. Занурте конфорки в розчин на 5 хвилин. Чистка: Зробіть пасту з сухих дріжджів, 1 столової ложки зубної пасти та 1 ложки оцту. Нанесіть пасту на конфорки,почистіть щіткою або губкою.

Зробіть пасту з сухих дріжджів, 1 столової ложки зубної пасти та 1 ложки оцту. Нанесіть пасту на конфорки,почистіть щіткою або губкою. Сполосніть: Ретельно промийте конфорки водою та витріть насухо.

Метод 2:

Замочування: Закип'ятіть воду з додаванням 1 столової ложки соди та 1/2 склянки оцту. Занурте конфорки в розчин на 30 хвилин.

Закип'ятіть воду з додаванням 1 столової ложки соди та 1/2 склянки оцту. Занурте конфорки в розчин на 30 хвилин. Чистка: Зніміть залишки бруду щіткою або губкою.

Зніміть залишки бруду щіткою або губкою. Знежирення: Протріть конфорки ватним диском, змоченим у спирті.

Протріть конфорки ватним диском, змоченим у спирті. Полірування: Нанесіть на конфорки трохи оливкової олії, щоб надати їм блиску.

Додаткові поради:

Для чистки важкодоступних місць використовуйте ватяні палички або стару зубну щітку.

Не використовуйте абразивні чистячі засоби, щоб не пошкодити поверхню конфорок.

Регулярно чистіть конфорки, щоб запобігти накопиченню бруду та жиру.

Нагадаємо, ми вже писали, як відмити газову плиту до блиску.

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