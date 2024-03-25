Навіть найбрудніші конфорки стануть як нові: не треба жодної хімії

Брудні та жирні конфорки можуть стати справжнім головним болем під час прибирання кухні. Але не варто втрачати надію, оскільки є простий і ефективний спосіб, який допоможе вам легко впоратися з цим завданням всього за 5 хвилин.

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Видання Maytag зауважує, що регулярне очищення конфорок, а також основи пальника, допоможе вам підтримувати рівномірне полум’я та правильне розпалювання.

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Нижче наведено поради, як очистити брудні конфорки за кілька простих кроків:

Замочування: Закип'ятіть 1,5 літра води та додайте до неї лимонну кислоту. Покладіть забруднені конфорки в тазик з розчином і залиште їх там протягом 5 хвилин.

Приготування пасти для чищення: Змішайте сухі дріжджі з зубною пастою. Додайте оцет і перемішайте до отримання рідкої сметани. Надягніть рукавички й нанесіть пасту для чищення на конфорки. Використовуйте жорстку сторону губки, щоб очистити їх.

Ви будете здивовані, як швидко бруд розм'якшиться після замочування, і паста легко видалить його. Цей простий спосіб допоможе вам швидко і без зусиль очистити навіть найбрудніші конфорки у вашій кухні.

Щоб підсилити ефект, додайте в пасту трохи харчової соди. Якщо конфорки дуже забруднені, залиште пасту на них на 10-15 хвилин перед очищенням. Після очищення ретельно промийте конфорки водою та обов'язково просушіть перед використанням.

З цим простим методом прибирання ваші конфорки залишаться блискучими й чистими.

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