Відчувати габарити авто: Як легко припаркуватись за 4 простих крока
Навіть досвідченим водіям іноді важко впоратися із завданням паралельного паркування. Використовуючи ці кроки, ви зможете швидко та легко впоратися з паркуванням, зберігаючи цілісність свого та оточуючих автомобілів.
З особливою увагою до деталей, видання CarWale пропонує простий лайфхак, який дозволяє припаркувати автомобіль всього за чотири кроки. Важливо вміти оцінювати розмір машини та паркувального місця.
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1 крок: Підготовка до маневру
- Під'їжджайте паралельно до передньої машини на вільному місці, залишаючи інтервал не менше пів метра.
- Увімкніть фари для зручності орієнтації та визначення відстані до переднього авто.
2 крок: Початок маневру
- Переконайтеся, що поруч немає інших транспортних засобів та включіть задню швидкість.
- Розвертайте кермо до кінця вправо та рушайте заднім ходом, використовуючи камеру заднього виду або дзеркала.
- Продовжуйте рухатися, доки передні колеса вашого автомобіля не вирівняються з крайньою задньою частиною переднього авто, під кутом близько 45 градусів.
3 крок: Вирівнювання коліс
- Обертайте кермо наліво для вирівнювання коліс, уникаючи зіткнення з іншими транспортними засобами.
- Коли край вашої машини поруч із бампером переднього авто, повертайте кермо до максимуму вліво та продовжуйте їхати заднім ходом.
4 крок: Завершення маневру
- Припиніть рух, вирівняйте колеса та переконайтеся, що автомобіль припаркований з можливістю виїхати зі стоянки.
- При паркуванні на схилі повертайте колеса в бік тротуару для безпеки в разі відмови гальм.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому досвідчені водії радять витискати педаль газу в підлогу. Таку дію обов'язково потрібно проводити час від часу.
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