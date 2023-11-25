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Відчувати габарити авто: Як легко припаркуватись за 4 простих крока

Ігор Романько

Як правильно паркуватися

Навіть досвідченим водіям іноді важко впоратися із завданням паралельного паркування. Використовуючи ці кроки, ви зможете швидко та легко впоратися з паркуванням, зберігаючи цілісність свого та оточуючих автомобілів.

З особливою увагою до деталей, видання CarWale пропонує простий лайфхак, який дозволяє припаркувати автомобіль всього за чотири кроки. Важливо вміти оцінювати розмір машини та паркувального місця.

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1 крок: Підготовка до маневру

  • Під'їжджайте паралельно до передньої машини на вільному місці, залишаючи інтервал не менше пів метра.
  • Увімкніть фари для зручності орієнтації та визначення відстані до переднього авто.

2 крок: Початок маневру

  • Переконайтеся, що поруч немає інших транспортних засобів та включіть задню швидкість.
  • Розвертайте кермо до кінця вправо та рушайте заднім ходом, використовуючи камеру заднього виду або дзеркала.
  • Продовжуйте рухатися, доки передні колеса вашого автомобіля не вирівняються з крайньою задньою частиною переднього авто, під кутом близько 45 градусів.

3 крок: Вирівнювання коліс

  • Обертайте кермо наліво для вирівнювання коліс, уникаючи зіткнення з іншими транспортними засобами.
  • Коли край вашої машини поруч із бампером переднього авто, повертайте кермо до максимуму вліво та продовжуйте їхати заднім ходом.

4 крок: Завершення маневру

  • Припиніть рух, вирівняйте колеса та переконайтеся, що автомобіль припаркований з можливістю виїхати зі стоянки.
  • При паркуванні на схилі повертайте колеса в бік тротуару для безпеки в разі відмови гальм.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому досвідчені водії радять витискати педаль газу в підлогу. Таку дію обов'язково потрібно проводити час від часу.

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