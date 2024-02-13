Щоб стояв довго: як зберегти свіжість квітів у букеті

Красиві букети – це завжди приємно, але вони можуть бути й недешевими. Щоб зберегти свіжість квітів на довше, важливо не лише правильно доглядати за ними вдома, але й правильно вибрати букет при покупці. Це гарантує вам те, що квіти будуть довго стояти.

Відео дня

Про це пише Merkur.

Ознаки свіжості квітів:

Троянди:

Бутони трохи розкриті.

Міцне стебло.

Блискуче темно-зелене листя.

Тюльпани:

При терті стебел один об одного чути легкий скрип.

Якщо головки поникли, загорніть букет у папір і помістіть у прохолодне місце на кілька годин.

Махрові троянди, гербери, півонії:

Тверда головка квітки при легкому натисканні.

Непошкоджене листя та квіти.

Відсутність темних плям на стеблі.

Світлий зріз стебла.

Догляд за квітами у вазі:

Щоденно міняйте воду.

Не ставте букет у надто теплому приміщенні або під прямим сонячним промінням.

Зрізайте кінчики стебел під косим кутом на 1-2 см щодня.

Додавайте у воду спеціальні добавки для збереження свіжості квітів.

Читайте також: Що зробити, щоб квітковий букет стояв якнайдовше: 4 лайфхаки

Один інгредієнт, який може продовжити життя букета:

Аспірин: Додайте 1 таблетку аспірину на 1 літр води. Це допоможе знизити рівень pH води і уповільнить розмноження бактерій.

Інші поради:

Обприскуйте квіти водою з пульверизатора щодня.

Додавайте у воду цукор (1 чайна ложка на 1 літр) або трохи оцту (1 столова ложка на 1 літр).

Не ставте поруч з фруктами, які виділяють етилен, що може призвести до швидкого в'янення квітів.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете насолоджуватися красою квітів протягом багатьох днів.

Нагадаємо, ми вже писали, як зберегти квіти свіжими на декілька тижнів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!