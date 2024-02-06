Щоб сусіди заздрили: Які багаторічні кущі посадити у себе на ділянці

Створення красивого та гармонійного садового дизайну – це не лише про висадку квітів та дерев. Це справжнє мистецтво, де кожна рослина має свою історію, а всі разом вони створюють неповторну атмосферу.

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Міксбордер "Мальовничий куточок" – це чудовий приклад того, як поєднати різноманітні рослини, щоб отримати мальовничий та затишний куточок у вашому саду, пише greenpost.

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Ось кілька порад, які допоможуть вам створити подібний міксбордер:

Виберіть різноманітні рослини з різними формами, кольорами та текстурами. Це додасть вашому міксбордеру динамічності та цікавості.

Враховуйте особливості кожної рослини: її потребу в сонячному світлі, вологості, типі ґрунту.

її потребу в сонячному світлі, вологості, типі ґрунту. Подумайте про те, як ви хочете використовувати цей куточок саду. Це допоможе вам підібрати відповідні рослини.

Наприклад, у міксбордері "Мальовничий куточок" використовуються такі рослини:

Яблуня на штамбі: красива та практична, вона не лише прикрасить ваш сад, але й подарує вам смачні яблука.

красива та практична, вона не лише прикрасить ваш сад, але й подарує вам смачні яблука. Барбарис: невибаглива та стійка до хвороб рослина, яка додасть вашому міксбордеру яскравих фарб.

Туя Тіні Тім: компактна та повільно зростаюча туя, яка стане чудовим фоном для інших рослин.

компактна та повільно зростаюча туя, яка стане чудовим фоном для інших рослин. Райграс високий: посухостійка та невибаглива трава, яка додасть вашому міксбордеру зелені.

посухостійка та невибаглива трава, яка додасть вашому міксбордеру зелені. Шавлія: ароматна та цілюща рослина, яка прикрасить ваш сад своїми квітами.

ароматна та цілюща рослина, яка прикрасить ваш сад своїми квітами. Очиток видний: цвіте до заморозків, роблячи ваш сад красивим навіть у холодну пору року.

Експериментуйте, поєднуйте різні рослини та створюйте свій неповторний мальовничий куточок. Не забудьте врахувати особливості вашого клімату та ґрунту при виборі рослин.

Нагадаємо, що голуби займають дахи, балкони та тераси. Вони не тільки галасливі, але й ще можуть залишити екскременти, наповнені бактеріями, грибками чи мікробами. Існують шість дієвих способів, які позбавлять цієї проблеми.

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