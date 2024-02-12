Щоб млинці були ідеальні, додайте один секретний інгредієнт: мій фірмовий рецепт
БЛОГ
Мої фірмові млинці
Ідеальні, для мʼяса, малосольної риби, ікорки, або шоколадної нутели.
Секрет Шефа - це 30 грам кукурудзяного крохмалю!!!
ІНГРЕДІЄНТИ:
1,3 л. молоко
7-8 яєць якщо середні
Чайна ложка солі
Столова ложка цукру
6 столових ложок олії рослинної
300 грам борошна
30 грам кукурудзяного крохмалю!!!
Головне, це послідовність
Вінчиком взбиваєте яйця, з борошном, цукром, крохмалем, сіль, до розчинення всіх комочків і однорідної маси
Має вийти дуже густа сметана, або рідке тісто.
Тільки потім додаєте молоко, гарно розміщуєте, додаєте олію, і залишаєте на 30-40 хвилин
На сковорідку олію, вже НЕ додаєте
Завдяки секрету з крохмалю, вони дуже мʼякі і соковиті.