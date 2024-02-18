Щоб біди оминали оселю: Які 3 дерева біля будинку захищають від нещастя

Дерева – це не лише окраса вашого подвір'я, але й потужні джерела енергії, що володіють захисними властивостями. Езотерики стверджують, що певні види дерев здатні оберігати ваш будинок та сім'ю від негараздів, зла та нещасть.

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Пам'ятайте, що дерева – це живі істоти, які потребують вашої турботи та уваги. Доглядайте за ними, і вони щедро віддячать вам своїми захисними властивостями, пише ТСН.

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Ось три дерева, які рекомендується посадити біля вашої оселі.

1. Береза:

Символ світла, чистоти та життя.

Очищає воду, ґрунт та повітря.

Захищає від пристріту, негативу та псування.

Притягує до оселі кохання, здоров'я та добробут.

Рекомендується садити біля входу в будинок.

2. Дуб:

Символізує мудрість, силу та довголіття.

Володіє потужною енергетикою, що дарує впевненість, захищає від негативу та заспокоює.

Приносить багатство, успіх і талан.

Найкраще садити з задньої сторони будинку, як опорну фортецю.

3. Сосна:

Символ витривалості, надії та вічності.

Захищає від негативного впливу довкілля.

Сприяє духовному зростанню, пошуку гармонії та медитації.

Умиротворює простір.

Рекомендується садити біля бокової сторони будинку.

Додаткові поради:

Використовуйте деревину, гілки, шишки та інші частини цих дерев для виготовлення талісманів, амулетів або декору.

Заварюйте чай з соснових голок або березового листя для покращення здоров'я та самопочуття.

Медитуйте під сосною або дубом, щоб налагодити зв'язок з природою та отримати заряд енергії.

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