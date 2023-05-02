Що означає, коли свербить ліве око: народні прикмети та забобони

Прикмети, пов'язані зі свербежем лівого ока, має давню історію в нашій культурі. І хоча багато людей не вірять у забобони, все ж таки цікаво дізнатися, що наші предки думали про це явище.

Ліве око завжди вважалося "дзеркалом душі" людини, тому його свербіж вважалося особливо значущим. У народній медицині свербіж очей пов'язували з різними фізіологічними та психологічними станами людини. Так, свербіж лівого ока часто вважалося попередженням про певні події у житті людини.

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Наприклад, свербіж лівого ока перед сваркою з близькою людиною або перед романтичним побаченням. Якщо ліве око свербить у молодої дівчини, їй можуть очікувати радісні звістки, а у зрілої жінки – матеріальні труднощі. Ліве око свербить у молодого хлопця, якщо йому готуються радісні новини від його другої половинки, а чоловіка очікує непростий етап у житті.

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Що означає свербіж лівого ока по днях тижня

Якщо в понеділок свербить ліве око, це може бути ознакою неприємностей та конфліктів з родичами або друзями. Тому, варто підтримувати нейтральну позицію і утриматися від розбіжностей у стосунках;

Якщо у вівторок ліве око свербить, можна очікувати хороших звісток та приємних несподіванок. Цей день може бути успішним;

У середу свербіж лівого ока може бути ознакою майбутніх збитків, тому варто бути обережним і утриматися від ризикованих рішень на роботі;

Якщо в четвер ліве око свербить, то це може бути ознакою того, що настав час для радісної події, на яку ви давно чекали;

Якщо у п’ятницю свербить ліве око, то це може означати зустріч з людиною, з якою ви давно не спілкувалися;

Якщо у суботу ліве око свербить, можливо, ви отримаєте надбавку до зарплати або виграєте в лотерею;

Якщо у вас у неділю свербить ліве око, то можна спробувати переглянути всі причини своєї тривоги і постаратися позбутися їх.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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