Що означає, коли чорніє срібло на шиї: ви будете вражені

Срібні прикраси - це не лише стильний аксесуар, але й часто й цінний спадок. Та з часом срібло може втрачати блиск і темніти. Це засмучує, адже хочеться, щоб улюблені прикраси завжди радували око. Крім того, з цією неприємністю пов’язано багато прикмет. Про це пише Главред.

Чому срібло темніє?

Потемніння срібла - це природний процес, адже воно не є абсолютно чистим металом. У сплаві завжди присутня мідь, яка реагує на сполуки сірки в навколишньому середовищі, утворюючи темний наліт.

Ось деякі фактори, які можуть пришвидшити потемніння срібла:

Стрес: Посилене потовиділення, яке супроводжує stres, призводить до збільшення концентрації сульфатів, що й окислюють срібло.

Посилене потовиділення, яке супроводжує stres, призводить до збільшення концентрації сульфатів, що й окислюють срібло. Фізична активність: Під час спорту або інших активностей людина більше пітніє, що також веде до потемніння прикрас.

Контакт з хімічними речовинами: Побутова хімія, косметика, хлорована вода в басейні можуть негативно впливати на срібло.

Побутова хімія, косметика, хлорована вода в басейні можуть негативно впливати на срібло. Вологий клімат: Морська вода, вологе повітря - все це сприяє окисленню металу.

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Народні прикмети про потемніння срібла

З давніх часів люди вірили, що потемніння срібних прикрас може мати містичний сенс. Ось деякі з таких прикмет:

Почорніння натільного хрестика:

Втрата сил і життєвої енергії.

Злочин або гріх, який потребує покаяння.

Вплив псування або пристріту.

Потемніння інших срібних прикрас:

Попередження про небезпеку, яку вдалося уникнути.

Зв'язок зі світом духів.

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