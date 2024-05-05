Що взяти з собою на пікнік, щоб було смачно, здорово і безпечно

Відкриваємо сезон пікніків! У багатьох з тих, хто худне виникає питання: що робити? Ви ж не будете сидіти з пляшкою мінералки та обмежувати себе листям салату, коли навколо все так смачно пахне і виглядає?

До того ж на природі апетит суттєво підвищується, і люба їжа здається смачнішою! Але загородній раціон важчий, калорійніший за домашній. Багато з нас може зізнатися, що з'їдає занадто багато, коли обідає на свіжому повітрі.

Давайте розберемось, що взяти з собою, щоб було смачно, здорово і безпечно, а що не купувати на пікнік.

Беремо:

- Будь-яке м'ясо, птицю, рибу, морепродукти. Тільки пам'ятаємо, що 100 г шашлику зі свинини, в залежності від жирності - 150-350 ккал, а з курятини - 105-130 ккал. На шашлик купуйте тільки свіже нежирне м'ясо і маринуйте його (ідеальний варіант на свіжих травах) самостійно!

- Овочі. Все, що подобається. І в тому вигляді, в якому любите - і свіжі і гриль. Овочевий шашлик з грибами це 26-40 ккал.

- Хліб. Звичайно, цілісно зерновий краще. Але, як правило, беруть лаваш. 100 г лаваша - від 250 ккал. Якщо в нього загорнути сир з овочами і нагріти на вугіллі, буде дуже смачно. Але 100 г сиру - 350 ккал. Тому більше зелені і менше сиру. Та й лаваша 100 г на таке блюдо - забагато. Тому робимо меншу порцію.

- Картопля печена - смакота! 100 г - близько 100 ккал, якщо без жиру. І менше ніж лаваш по калорійності.

- Вода. 100 мл - 0 ккал! Воду обов'язково! Саме питну воду.

Звичайно, можна і далі продовжувати список. Але вже цього буде достатньо, щоб не відчувати себе обділеним на пікніку.

Що не беремо?

Список вам відомий, але тим не менше нагадаю:

Чіпси, солодкі газовані напої, фруктові соки з пакету, солоні горішки, салати з майонезом, здобну випічку і так далі.

А що зі спиртним? Це питання задається часто. Вирішувати вам. Я тільки проінформую: 100 мл сухого вина 70-80 ккал, пива - 30 - 50 ккал. Міцні напої - не брати. І хочу попередити - алкоголь гепато- і нейротоксична отрута. Тому тут важлива не тільки калорійність.

На природу ми, як правило, виїжджаємо майже на весь день і звичайно, що підходів до столу може бути кілька. Я рекомендую в їжі робити тайм-аут, години на 2-3. В цей час більше рухатися, пройтися... Ви самі знаєте, що любите більше.

Приємного і смачного сезону пікніків!